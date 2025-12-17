¿Quién es Josef Martínez? El posible “bombazo” de los Xolos que jugó con Messi

Los Xolos de Tijuana tuvieron un gran torneo Apertura 2025 de la mano de Gilberto Mora y la dirección técnica de Sebastián Abreu. Pero el conjunto de “La Frontera” no se quedaría con eso. Los Xolos estarían muy cerca de concretar la incorporación de Josef Martínez.

César Luis Merlo, periodista especializado en fichaje, reportó que las negociaciones entre Josef Martínez y los Xolos de Tijuana están en una etapa final. Esto se pudo conocer gracias a su reporte en Súper Deportivo.

🚨Josef Martínez es nuevo refuerzo de Xolos: el venezolano firma por un año con opción a otro más. #TratoHecho ⬇️https://t.co/y1Yba2rDWI pic.twitter.com/l9SVp140ie — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 14, 2025

“De manera exclusiva, Súper Deportivo pudo saber que las negociaciones por Josef están en su etapa final y es cuestión de detalles para que se dé su fichaje rumbo al Clausura 2026“, indica la información.

Josef Martínez militó en la última temporada de la Major League Soccer con San Jose Earthquakes. Sin embargo, el delantero venezolano de 32 años no continuará en el conjunto estadounidense. En este sentido, los Xolos adquirirían sus servicios sin tener que pagar un dólar por su ficha.

Quién es Josef Martínez

Josef Martínez nació en Valencia, Venezuela, el 19 de mayo de 1993. El delantero sudamericano de 32 años despuntó en el torneo local con el Caracas FC. En 2012, Martínez fue vendido al Young Boys de Suiza. El delantero venezolano se mantuvo en el balompié suizo hasta 2014. En ese periodo también jugó para el Thun.

En 2014 Josef Martínez fue traspasado al Torino de la primera división del fútbol italiano. El atacante venezolano marcó 13 goles y cocnedió 6 asistencias en 76 partidos disputados con su club. En 2017 inició su travesía en la Major League Soccer.

El delantero de “La Vinotinto” ha jugado en la Major League Soccer con el Atlanta United, Inter Miami, Montreal y San Jose Earthquakes. Cuando estuvo con “Las Garzas”, Martínez estuvo involucrado en la transición con la llegada de Lionel Messi.

El Rey 👑 x El GOAT 🐐



Leo Messi se unió a Josef Martínez en un selectísimo club. pic.twitter.com/8ynwJUIrkm — MLS Español (@MLSes) December 9, 2025

El veterano atacante sudamericano ha jugado más de 250 partidos en la Major League Soccer. Josef Martínez, hasta ahora, ha marcado más de 150 goles en el torneo estadounidense. Las lesiones frenaron un poco su ritmo goleador que mantenía durante su paso por el Atlanta United de Gerardo Martino, pero sigue siendo un jugador bien valorado en el mercado ($2.2 millones de dólares).

