Raúl Jiménez no se olvida de las Águilas del América

Raúl Jiménez se mantiene jugando en el fútbol inglés a sus 34 años. El veterano delantero mexicano lucha año a año para intentar ganarse un contrato en el fútbol de Europa. Jiménez salió de las Águilas del América y el propio delantero azteca no descarta un posible regreso al conjunto azulcrema.

Ya con 34 años es evidente que los contratos son cada vez más difíciles de conseguir. Este panorama le abre las puertas a un posible regreso al fútbol mexicano. En una entrevista con TUDN, Jiménez aseguró que entre sus planes está volver a vestirse de azulcrema.

“Sí claro, está dentro de los planes, se tienen que dar varias cosas, pero si en un futuro se llegara a dar, yo muy feliz. Sí, cien por ciento, han llegado varias ofertas de diferentes equipos, pero creo que primero lo primero”, dijo el delantero nacido en Tepeji del Río de Ocampo.

El atacante del Fulham reconoció que sigue los partidos de las Águilas del América desde Inglaterra. Raúl Jiménez está al tanto de los resultados obtenidos por el conjunto de André Jardine.

“Sí, cuando puedo, más que nada los resúmenes, es lo que puedo más, pero cuando sé que van a jugar lo primero que reviso es el resultado”, agregó el delantero de la selección mexicana.

Raúl Jiménez estuvo con las Águilas del América desde 2011 hasta agosto de 2014. Han pasado más de 10 años desde que Jiménez se marchó a Europa para forjar su exitosa carrera en el Viejo Continente. El delantero de 34 años reconoce que sería agradable para él colgar sus botines en el América.

“¿Por qué no?, sería algo bonito donde empecé, terminar, pero vamos viendo cómo se van dando las cosas”, concluyó.

Raúl Jiménez en la Liga MX

Las Águilas del América ha sido el único club que ha defendido Raúl Jiménez en la Liga MX. El delantero azteca jugó 103 partidos en su primera y, hasta ahora, única etapa con el club. Jiménez anotó 38 goles y concedió 16 asistencias.

Raúl Jiménez consiguió dos títulos con el conjunto azulcrema: el Clausura 2013 y el Apertura 2014. Sin embargo, en este último torneo Jiménez solo participó en las primeras cuatro jornadas.

Sigue leyendo:

– Álvaro Fidalgo estaría muy cerca de salir del Club América

– Vicente Sánchez reveló las dificultades de su paso por Cruz Azul

– Miguel Herrera le lanza un guiño a un nuevo proceso dentro de la Liga MX

– El fútbol mexicano se ilusiona con un delantero de la Serie A