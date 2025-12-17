Álvaro Fidalgo estaría muy cerca de salir del Club América

Álvaro Fidalgo fue uno de los mejores traspasos del las Águilas del América en los últimos años. El mediocampista español fue una pieza fundamental en el tricampeonato del conjunto azulcrema. Sin embargo, el tiempo de Fidalgo en la Liga MX podría estar llegando a su final.

El canterano del Real Madrid ha sido un mediocampista regular dentro del balompié azteca. El nivel de Fidalgo lo ha puesto como un jugador elegible para la selección mexicana, pero también ha llamado la atención de clubes extranjeros.

Según informaciones de Julio Ibáñez para TUDN, Álvaro Fidalgo tendría algunos pretendientes en el Viejo Continente. Pero la directiva del América ya tendría en su radar a un posible reemplazo, costoso, pero de gran nivel en la Major League Soccer.

“Hay algunos acercamientos en Europa y si se concretara el interés por el español, la directiva entiende que quizá el candidato número uno (para suplirlo) sería Obed Vargas. No se va a arreglar pronto“, indica el reporte.

Obed Vargas es un objetivo condicionado por la salida de Álvaro Fidalgo. En caso de que se concrete la salida del español, el América busca en Vargas a un reemplazo de nivel que sería un golpe de mercado. Vargas está valorado en más de $10 millones de dólares.

“Primero hay que concretar la oferta por Álvaro Fidalgo. Y América haría el esfuerzo económico por traer a Obed Vargas”, agrega el reporte. El importe de la hipotética venta de Fidalgo sería la transacción que promueva estos movimientos.

Una huella en el América

Álvaro Fidalgo dejó el CD Castellón en febrero de 2021 para uniformarse con los colores del América dirigido por Santiago Solari. Desde que Fidalgo llegó a México ha mostrado su cualidades y su experiencia europea.

Hasta ahora Fidalgo ya ha jugado 225 partidos con la camiseta azulcrema. El mediocampista nacido en Oviedo ha disputado más de 17,800 minutos dentro del campo en los que ha podido aportar 22 goles y 30 asistencias, además de la estabilidad defensiva y la salida limpia.

En junio de 2026 finaliza el contrato de Álvaro Fidalgo. Es por esto que el América debería salir de su ficha en el mercado de invierno en caso de que no esté contemplada una renovación. El valor de mercado del español ronda los $10.5 millones de dólares.

