Miguel Herrera le lanza un guiño a un nuevo proceso dentro de la Liga MX

Miguel Herrera es uno de los entrenadores más respetados dentro del fútbol mexicano. En un torneo dominado por los estrategas extranjeros, el “Piojo” se ha logrado colar como uno de los únicos mexicanos que se mantiene activo en el torneo local. Herrera podría volver a la Liga MX y ya visualiza su regreso.

El veterano entrenador mexicano no tuvo un buen proceso dentro de la selección de Costa Rica. Miguel Herrera no pudo clasificarlos al Mundial y fue despedido de su cargo. Pero poco tiempo ha pasado de este fracaso y ya Herrera tendría en mente un nuevo proyecto.

Desde hace varias semanas ha sonado el regreso del Atlante a la máxima división del fútbol mexicano. Este club compraría el puesto de Mazatlán dentro de la Liga MX. El principal candidato para comandar la vuelta del Atlante es Miguel Herrera.

“Es al único equipo que no le diría que no nunca. Ojalá y caiga. La verdad es que lo que deseamos es que regrese el Atlante y que regrese fuerte y ojalá que nos vuelva a dar felicidad y alegrías“, dijo Herrera para Claro Sports.

La casa del “Piojo”

Miguel Herrera es un viejo conocido en el Atlante como jugador y como entrenador. El “Piojo” ha dirigido dos procesos al mando de “Los Potros de Hierro”. El primero de ellos fue en 2002. Herrera dirigió 96 partidos al mando del club en los que dejó un registro de 38 victorias, 31 empates y 27 derrotas.

En 2011 volvió a tomar las riendas del Atlante en un proceso más corto. En 36 partidos en el banquillo, el “Piojo” obtuvo 13 victorias, 8 empates y 15 derrotas. Miguel Herrera no ganó trofeos con el atlante. De hecho, todos los títulos que ha obtenido han sido con las Águilas del América y una Copa Oro con El Tri.

Trayectoria de Miguel Herrera como DT



🐴Atlante 2002-04

🤠Rayados 2004-07

🦈Veracruz 2008

🦉Tecos 2008-10

🐴Atlante 2010-11

🦅América 2012-13

🇲🇽Selección Mexicana 2013-2015

🐕Tijuana 2016-17

🦅América 2017-20

🐯Tigres 2021-22

🐕Tijuana 2023-24

🇨🇷Selección de Costa Rica 🔛



¿Qué… pic.twitter.com/iyN97hOeeP — Antonio Rosique (@Antonio_Rosique) January 8, 2025

