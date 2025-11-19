El fútbol de Costa Rica toca fondo con Miguel Herrera a la cabeza

La selección de Costa Rica no pasó del empate 0-0 contra Honduras en el Estadio Nacional. Este resultado corta las esperanzas de los “Ticos” de clasificar a la Copa del Mundo de 2026. Con Miguel Herrera en el banquillo, el fútbol costarricense vuelve a ausentarse de un Mundial y corta una racha positiva de “La Sele”.

Costa Rica estaba en el Grupo C. El conjunto costarricense solo pudo ganar un partido en toda esta ronda. Los “Ticos” quedaron por debajo de Haití y Honduras en el sector. El principal señalado es Miguel Herrera, sobre todo cuando “La Sele” afrontó una eliminatoria sin México, Canadá y Estados Unidos en la competencia.



El conjunto costarricense finalizó su participación en la ronda de grupos con un balance de una victoria, cuatro empates y una derrota. Costa Rica vuelve a tocar fondo, pero esta vez en medio de un camino que parecía sencillo.

“Sí, estamos eliminados, ya lo acepté y se lo dije a los muchachos. Sí, no logramos el objetivo y tenemos que seguir adelante porque esto es futbol. Yo soy el responsable. Nunca en mi carrera me había encontrado en esta situación tan desafortunada. Se intentó y no se pudo concretar el sueño, la ilusión de los muchachos. No ganar, es el fracaso. No haber conseguido el triunfo cuando se debía, solo ganamos un partido”, dijo el estratega mexicano antes del partido.

Costa Rica corta su racha en Mundiales

“La Sele” ha ido a 6 Copas del Mundo en su historia. En 1990 Costa Rica asistió a su primer Mundial en Italia. “Los Ticos” llegaron hasta los octavos de final. Pasaron 12 años para que Costa Rica volviera a una Copa del Mundo y lo hicieron en Corea Japón 2002. Pero en su segundo Mundial, “La Sele” fue eliminada en la fase de grupos.

En Alemania 2006 Costa Rica fue a su segunda Copa del Mundo consecutiva, pero volvería a la inestabilidad en su fútbol, pues se ausentarían del Mundial de Sudáfrica 2010.

Pero desde Brasil 2014 el fútbol costarricense tiene a su representante en el Mundial. “Los Ticos” lograron clasificar a los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. La mejor participación de Costa Rica fue en la edición de Brasil, torneo en el que llegaron hasta los cuartos de final.

Luego de tres Mundiales consecutivos Costa Rica vuelve a quedarse sin un cupo en la Copa del Mundo. Miguel Herrera quedará en los libros de historia del fútbol “Tico” como el estratega que cortó la racha de clasificaciones en unas eliminatorias sin México, Estados Unidos y Canadá. El “Piojo” es un estratega probado en la región, pero por ahora deberá esperar para tener la posibilidad de limpiar su imagen.

