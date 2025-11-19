Reinaldo Rueda no puede contener las lágrimas tras la eliminación de Honduras del Mundial

La última jornada de las Eliminatorias de Concacaf tuvo muchas emociones. Panamá, Curazao y Haití se ganaron su cupo directo al Mundial de 2026. Jamaica y Surinam irán al repechaje. Entre los eliminados destaca Honduras. Reinaldo Rueda se vio muy afectado luego de no conseguir la clasificación al Mundial de 2026.

Honduras dependía de sí misma para conseguir su boleto a la Copa del Mundo. La Bicolor necesitaba una victoria ante Costa Rica para sellar su boleto al Mundial. Pero los dirigidos por Reinaldo Rueda no pasaron del empate en el Estadio Nacional.

Luego del partido a Reinaldo Rueda le tocó dar la cara en la conferencia de prensa. El estratega colombiano sabía que tenía todo en sus manos para lograr la clasificación, pero el castigo mayor terminó dándole el repechaje a Surinam. Entre lágrimas, Rueda pidió perdón por el fracaso.

“Buenas noches a todos… perdón, pero yo creo que es un momento duro, creo que hoy el fútbol nos ha dado una lección de humildad, de que los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos, que quizás hicimos un buen trabajo, pero no fue suficiente, con un grupo muy competitivo. Que ironía que nos quedamos fuera por un gol; es difícil, ¿no?“, dijo el seleccionador sudamericano.

Por qué fue eliminada Honduras

La selección hondureña finalizó su participación en las Eliminatorias Concacaf con 9 puntos. Enmarcado en el Grupo I, Honduras dejó un balance de 2 victorias, 3 empates y 1 derrota. Estos registros le bastaron para finalizar segundo en su grupo, pero no logró ir a la repesca.

Además de los tres cupos directos al Mundial, Concacaf le entregaba dos boletos al repechaje a los dos mejores segundos de la eliminatoria. El primer boleto se lo ganó Jamaica y el segundo lo obtuvo Surinam. A pesar de que los “Suriboys” obtuvieron la misma cantidad de puntos y el mismo diferencial de gol de Honduras, el criterio de los goles marcados le dio la ventaja a Surinam. En efecto, Honduras fue eliminada por un gol.

Sigue leyendo:

– Honduras y Costa Rica fuera del Mundial a causa de “síndrome caribeño”

– Curazao y su histórico boleto al Mundial junto con la sorprendente Haití

– Gerardo Martino espera que México tenga un mejor Mundial que el de Qatar

– René Higuita respalda a Guillermo Ochoa y considera que debe ser titular en el Mundial