Gerardo Martino espera que México tenga un mejor Mundial que el de Qatar

Gerardo Martino fue uno de los entrenadores de gran renombre que ha dirigido a México en los últimos años. Pero el “Tata” se marchó por la puerta de atrás en este proceso. El estratega argentino espera que México pueda hacer un buen Mundial en 2026.

En una entrevista con TUDN, Gerardo Martino reconoció que ha seguido algunos partidos de El Tri, pero no lo suficiente como para tener una opinión formada sobre el proceso de Javier Aguirre. “La he visto, he visto algunos partidos, no como para tener alguna opinión, pero sí he visto partidos”, dijo el entrenador argentino.

El exentrenador del FC Barcelona resaltó la importancia de que los aficionados mexicanos estén en la misma onda de su selección. El “Tata” considera que esto es esencial para que se puedan superar los resultados de Qatar 2022.

“Siendo México uno de los países que más gente lleva a los Mundiales, me imagino lo que va a ser una fiesta en este próximo mundial (…) Ojalá que haya una linda vinculación y que las cosas salgan mejor que hace cuatro años atrás”, sentenció Martino.

México en el Mundial de Qatar 2022

La selección mexicana tenía el objetivo de superar los octavos de final en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Pero lo que los aficionados de El Tri no esperaban era que, después de muchas ediciones trascendiendo, México se quedaría fuera en la primera ronda.

El Tri empató sin goles en su primer partido contra Polonia. En el segundo duelo contra Argentina, México se volvió a ir sin tantos. La Albiceleste se llevó el triunfo por 2-0. Ya en la última jornada llegarían los goles mexicanos. La selección azteca derrotó 1-2 a Arabia Saudita con goles de Henry Martín y Luis Chávez, pero por la diferencia de goles, Gerardo Martino y su conjunto no pasaron de ronda por el diferencial de goles.

