México llevará al Mundial de 2026 a una de las peores generaciones, según Martinoli

La selección mexicana afrontará uno de los Mundiales más relevantes de los últimos años. Más allá del nivel de sus figuras, la relevancia del Mundial de 2026 es adquirida por la localía. Christian Martinoli cree que es una de las peores generaciones de El Tri.

México debutará en el Estadio Azteca y, ante su afición, buscará tener una mejor participación que en las últimas ediciones. El Tri de Javier Aguirre tendrá el objetivo de superar los fatídicos octavos de final y llegar mucho más lejos.

Sin embargo, Christian Martinoli no confía en el nivel de jugadores que podría tener el “Vasco” a su disposición. El analista considera que puede que El Tri avance de fase por el factor de la localía, pero a nivel deportivo no está para realizar una Copa del Mundo histórica.

“Yo estoy haciendo mundiales desde el 98 y esta es la peor generación de todas, pero juega de local. Seguramente pondrán partidos al mediodía y eso va a pesar para que se motiven con la afición. Yo considero que México está para los mejores 16, máximo. No está para ser un top ten; han tenido mejores generaciones y no se ha podido trascender”, dijo el analista.

Desde Francia 1998, Mundial mencionado por Martinoli, México no ha trascendido de los octavos de final. En aquella Copa del Mundo fueron eliminados ante Alemania.

En Corea Japón 2002 fueron eliminados en octavos por Estados Unidos; en Alemania 2006 cayeron en octavos contra Argentina; en Sudáfrica 2010 fueron eliminados en octavos por Argentina; en Brasil 2014 cayeron en octavos contra Países Bajos; en Rusia 2018 fueron eliminados en octavos por Brasil y en Qatar 2022 no pudieron trascender de la Fase de Grupos.

Guillermo Ochoa al Mundial

Una de las grandes discusiones y preocupaciones antes del Mundial está sobre el arco de El Tri. Christian Martinoli no ve con seguridad a Luis Ángel Malagón. Guillermo Ochoa es otro de los candidatos a asistir, pero con el aditivo personal de disputar su sexto Mundial.

“Veo nervioso a Malagón a unos meses del Mundial. Pensaría que es el titular, pero hay mucha presión mediática con Ochoa. Él quiere su sexto Mundial y es muy querido por las marcas. Yo apostaría por una renovación y que, en caso de emergencia, esté Ochoa”, analizó.

Guillermo Ochoa milita en el AEL Limassol de la primera división del fútbol de Chipre. El arquero de 40 años espera poder llegar con un buen nivel a la Copa del Mundo y seguir defendiendo el arco mexicano. “Memo” ha sido el arquero titular de México en los últimos 11 partidos en Mundiales.

