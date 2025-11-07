Memo Ochoa quiere ser mundialista al lucirse en la victoria del AEL Limassol FC de Chipre

El experimentado portero cinco veces mundialista de México, Guillermo Ochoa, demostró que sigue alzando la mano para recibir una oportunidad en el Tricolor para el Mundial 2026 con una gran actuación en la victoria del AEL Limassol FC 3-0 sobre el Enosis Neon Paralimni, en la fecha 10 de la Liga de Chipre.

En un partido donde el portero mexicano fue el gran protagonista en el estadio Alphamega Stadium que mostró una versión sólida y ordenada, demostrando que está en camino de recuperar su gran nivel para poder aspirar a un llamado en la etapa decisiva del equipo mexicano.

¡RUEDA LA PELOTA!⚽️



AEL Limassol de Memo Ochoa se mide al Enosis Neon Paralimni



EN VIVO

Guillermo “Memo” Ochoa enfrentó un duelo muy tranquilo, sobre todo por la gran labor de su defensa, donde la personalidad del arquero azteca ayudó a mantener el orden y de esta forma neutralizar alguna sorpresa, pero aun así al minuto 70, Ochoa tuvo una gran prueba que respondió con una gran atajada espectacular después de un rebote dentro del área, mostrando que sus condiciones siguen intactas.

El gran lance de Memo Ochoa fue aplaudida y celebrada como si hubieran anotado un gol, reconociendo el gran nivel y la jerarquía mundialista a sus 40 años, demostrando que sabe rendir en los momentos claves, ya que en la jugada recibió un golpe, pero se levantó de inmediato para seguir bajo los postes y sumar su tercer encuentro sin recibir gol.

El encuentro

El AEL Limassol FC fue amplio dominador del encuentro, donde mostró una gran precisión en los pasos y la presión alta, provocando que el marcador se estrenara muy pronto en el marcador con una jugada de Luther Singh, quien sirvió un pase milimétrico dirigido a Leo Natel donde el brasileño no dudó en fusilar al portero rival al minuto 10, desatando la euforia en las gradas en una acción que fue revisada en el VAR, pero se determinó mantener la anotación.

En la segunda parte el AEL Limassol FC aumentó el marcador con las anotaciones al minuto 59 por conducto de Fernando Forestieri quien aprovechó un pase retrasado dentro del área para colocar el 2-0 con un disparo preciso y en el minuto 65 el sudafricano Luther Singh puso el 3-0 definitivo.

No leo nada sobre el nuevo cero que colgó @yosoy8a, para el triunfo del AEL…

Y una atajadita que, hoy mismo, no te hace ni Malagón, ni rangel, ni el de bicicletas apache.

El siguiente reto del conjunto de Limassol será ante el poderoso APOEL Nicosia FC, en duelo programado para el 23 de noviembre en el Estadio GSP, donde el cuadro de Memo Ochoa tendrá una gran oportunidad de mostrar que han crecido en liderazgo y que pueden pelear por cosas importantes.

