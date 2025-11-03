Memo Ochoa suma su quinta derrota en 9 juegos tras su regreso a Europa

Un gol a los cinco minutos del rumano Vlad Dragomir dio la victoria ante el AEL Limasol de Guillermo Ochoa al Pafos que dirige el español Juan Carlos Carcedo (1-0), que el miércoles recibirá al Villarreal, en la cuarta jornada de la UEFA Champions League.



Dio un paso al frente el Pafos que se reencontró con el triunfo en esta novena fecha de la liga de Chipre, al sacar adelante su encuentro en el Stelios Kyriakides Stadium y se sobrepuso tras la derrota contra el Omonia, en el encuentro anterior.



De hecho, el Pafos es segundo en la tabla, a un punto del Omonia, líder del torneo.

Sin embargo, lo que para unos es alegría, para otros es pesar, como es el caso del portero mexicano Guillermo Ochoa, que sigue acumulando goles recibidos y derrotas en su regreso a Europa, a pocos meses del Mundial 2026.



El choque en el Estadio Pafiako quedó resuelto a los cinco minutos, cuando un centro al área desde la derecha fue cabeceado por Dragomir, que superó al meta del AEL Limasol, el mexicano de 40 años Guillermo Ochoa, quien mantuvo su portería imbatida en el resto del encuentro, aunque de poco sirvió.

Este resultado agrava la situación el AEL Limasol y del propio Ochoa, quien ha recibido 5 goles en los últimos tres partidos y solo ha conseguido tres puntos de nueve disputados.

El AEL Limassol se ubica en el octavo lugar de la clasificación general con 10 unidades, producto de tres victorias, un empate y cinco derrotas.

*Con información de EFE.

