Guillermo Ochoa debe empezar de cero: AEL Limassol tiene nuevo entrenador

Guillermo Ochoa vive momentos complejos en el fútbol de Chipre. El arquero mexicano no ha tenido un buen comienzo de temporada con el AEL Limassol. Los dirigentes del club decidieron cambiar de entrenador y esto no favorece a “Memo”.

El AEL Limassol no ha tenido un buen inicio de temporada. Tres derrotas, un empate y una victoria fue el balance de Paolo Tramezzani. Los dirigentes del conjunto chipriota no quisieron que se les escapara más puntos e hicieron un cambio en el banquillo.

El nuevo club de Guillermo Ochoa ha recibido 11 goles en sus últimas 4 partidos. La defensa no ha estado a la altura y Guillermo Ochoa no ha podido tener actuaciones salvadoras debajo de los tres palos. Es por esto que el equipo acude a Hugo Martins.

HT Omonoia 1-0 AEL



22' Coulibaly pic.twitter.com/HaRaEeA37b — THIS IS MAPPA: CYPRUS FOOTBALL PODCAST (@ThisIsMappa) September 22, 2025

Lo curioso del caso es que la directiva del AEL Limassol logró contratar a un entrenador que tenía un vínculo con otro club. Martins dirigía al Ethnikos Achnas de la primera división de Chipre. De hecho, este modesto club tenía una mejor temporada que el Limassol.

“La dirección del AEL, en lugar de elegir el camino fácil y contratar a un entrenador sin coste económico, optó conscientemente por la opción más exigente pero esencial, invirtiendo en la adquisición del Sr. Martins de su antiguo equipo, ya que es un entrenador prometedor, un excelente experto tanto en el futbol chipriota como en nuestro equipo“, dijo la directiva del club.

Uno de los problemas de Guillermo Ochoa será ganarse la confianza de su nuevo entrenador. “Memo” es un arquero de gran trayectoria, pero a Hugo Martins no le ha pesado el pulso a la hora de poner juventud en el arco. En su antiguo equipo, Lucas Flores de Oliveira era el arquero titular. Flores es un joven arquero de 23 años.

El próximo paso de “Memo”

El debut de Hugo Martins en el banquillo será el miércoles 30 de septiembre en un duelo por la Copa de Chipre. El AEL Limassol visitará al Ethnikos Latsion FC, club de la tercera división. El partido se desarrollará en el Estadio Katokopia, un modesto recinto deportivo que tiene una capacidad para 3,500 personas.

Sigue leyendo:

– Jorge Campos quiere que México se arriesgue con un arquero joven en el Mundial

– El “Conejo” Pérez respalda a Guillermo Ochoa

– ¿Puede la Liga MX mejorar? Fernando Morientes detalló la clave

– Rodrigo De Paul es multado en la MLS por simular una falta