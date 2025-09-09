El “Conejo” Pérez respalda a Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa no ha encontrado un club en el que pueda continuar con su carrera. Esto pone en peligro su participación de “Memo” en el Mundial de 2026. Óscar Pérez considera que en caso de que Ochoa consiga un club, el exjugador del América debe estar en la Copa del Mundo.

El “Conejo” Pérez resaltó la importancia de que Guillermo Ochoa participe en el sexto Mundial de su carrera. El exarquero de Cruz Azul no puso en duda las capacidades de “Memo”, pero espera que pueda encontrar un equipo pronto para que se mantenga activo.

“¿Qué te digo? Con Memo sabemos lo que es Memo para México, cinco Mundiales. Memo ha hecho una gran carrera, sin duda nos ha mostrado la capacidad que tiene, es importante que esté jugando, hoy es importante que pueda ir a un equipo, tomar ritmo y seguir demostrando esa calidad que ha tenido”, dijo Pérez para TUDN.

Óscar Pérez no titubeó al considerar que Guillermo Ochoa debe ir a la Copa del Mundo, pero como requisito tiene que estar activo en las filas de un club. El “Conejo” resaltó la importancia de tener en la plantilla a un jugador de mucha experiencia como Ochoa.

“Si él juega y toma ritmo va a ser elegible para la selección. Siempre necesitas gente de experiencia, en momentos apremiantes, importantes. Memo lo puede hacer, siempre que alguien necesite algo de eso con urgencia”, agregó.

Guillermo Ochoa ha defendido el arco de la selección mexicana en 152 partidos. El guardameta azteca ha sido convocado a las Copas del Mundo de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. En 990 minutos dentro del campo, Ochoa ha dejado su arco en cero en 4 partidos de la Copa del Mundo.

Los elegidos de Óscar Pérez

El “Conejo” se mantuvo firme en que llevaría a Guillermo Ochoa, pero bajo la condición de que se mantenga en ritmo futbolístico. Pero la primera opción para el arco de El Tri es el guardameta de las Águilas del América, Luis Ángel Malagón.

“Está Malagón, sin duda (para ir al Mundial), fue campeón muchas veces. Memo si no tiene equipo será difícil, eso lo complica. De ahí, los puestos se juegan entre Tala Rangel, Carlos Moreno, (Carlos) Acevedo también, tiene qué ver que el equipo le pueda ayudar, pero es ese el orden”, concluyó.

