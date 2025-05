El “Conejo” Pérez rechaza que Kevin Mier sea el villano o “traidor” en Cruz Azul

La otrora figura en la portería de Cruz Azul, Óscar “Conejo” Pérez salió al paso de las críticas y ataques que ha recibido el actual cancerbero de la “Máquina Celeste”, el colombiano Kevin Mier, al asegurar que el portero sudamericano ha sido injustamente señalado en redes sociales como villano y “traidor” por su error vs.América.

En charla telefónica con La Opinión, el famoso “Conejo”, actor principal en infinidad de duelos contra su acérrimo rival, el América expuso que: “Kevin Mier quizá tuvo un exceso de confianza por tratar de hacer tiempo contra el rival y esa misma temeridad que ha mostrado en otros partidos ahora le jugó una mala pasada al zafársele el balón y cometer un penal”.

Por esa razón exigió comprensión y menos dureza en las críticas que ha recibido en redes sociales en donde un sector de usuarios de internet lo han calificado como villano e inclusive los términos han estado muy subidos de tono hasta considerarlo “traidor” o vendido por ese error que le abrió la puerta al penal anotado por Kevin Mier que representó el inicio de la enésima debacle celeste ante el América.

“No, no, no, no, para nada. Tú sabes que el portero es así, tú sabes que el portero este puede salir en una gran tarde y con una que te equivoques, pues te señalan. Yo creo que Kevin hizo un muy buen torneo, pero lamentablemente estuvo involucrado en ese gol que sí marcó el rumbo del partido”

“Sobre todo para América, ¿no? En lo anímico. Creo que fue una inyección de motivación y bueno, después todo se descontroló y América sale con la victoria, pero no, para nada estoy de acuerdo que se descalifique así a Kevin Mier”.

Óscar Pérez añadió en el tema de Kevin Mier y su actuación contra el América: “Yo creo que más que un jugador es todo un equipo, porque también creo que no hicieron un gran partido y América pudo hacer más goles y bueno, tan es así que Kevin salvó varias, ¿no? Entonces, este es injusto poderle echar la culpa a alguien. Incluso es muy injusto calificarlo como lo están calificando, por eso creo que las críticas y ataques son injustos”.

Inclusive Óscar recordó sus épocas de portero en la Máquina y reconoció que entiende a los aficionados que estén enojados con Kevin Mier, pero sobre todo entiende al guardameta cruzazulino que debe ser ahorita el hombre más solo y que es el precio por ser portero.

“Entonces no es así y más uno que estuvo en esa situación sabe lo que uno vive, lo que uno le duele y qué bueno, este creo que fue un accidente y ya está. Eso no le va a quitar lo bueno que es, ¿no? Lo buen arquero que es”.

Finalmente, Óscar Pérez trató de explicar la polémica jugada que puso al portero colombiano en el cadalso de las críticas: “A distancia, creo que él quería hacer un poco de tiempo, no levantando la pelota y cuando él quiere ir por ella, este, pues ahí tuvo, no sé, yo creo que se atora en el pasto y hace que pierda el control de su cuerpo y bueno, pues el balón queda al aire y comete el penal. Entonces fue un accidente, creo yo”.

