Guillermo Ochoa reconoce estar sorprendido por el nivel en Chipre

Guillermo Ochoa está afrontando una nueva experiencia en Europa. “Memo” es el líder del arco del AEL Limassol de la primera división del fútbol de Chipre. En su último compromiso, el conjunto del azteca perdió 1-0 contra el Pafos FC, club que juega en la Champions. Ochoa destacó el nivel del torneo.



El AEL Limassol cayó por la mínima contra el segundo del torneo. El conjunto de Guillermo Ochoa pudo darle pelea a uno de los clubes de mayor envergadura de esta competición. Pero el gol de Vlad Dragomir le dio los tres puntos a los locales.



“Sabemos que jugar aquí no es fácil. El equipo está en un gran momento y tiene una plantilla más amplia que la nuestra. Pero creo que en los primeros minutos cometimos el error. Después de eso, tomamos el control del partido y en el segundo tiempo es una lástima porque el equipo jugó muy bien y creo que merecíamos más“, dijo Ochoa para Cablenet Sports.



En este sentido, el exguardameta de las Águilas del América destacó el nivel del fútbol chipriota. Guillermo Ochoa considera que jugar en la primera división de Chipre le representó una gran sorpresa con la calidad de jugadores que hay en cada club.



“No es una liga fácil, es muy difícil, con muchos jugadores de gran individualidad y mucha intensidad en los partidos. Así que es una gran sorpresa”, explicó.



El AEL Limassol marcha en los puestos de mitad de tabla. El conjunto de Guillermo Ochoa está en el octavo puesto de la clasificación producto de tres victorias, un empate y cinco derrotas. “Memo” ha recibido trece goles y ha dejado su arco imbatido en una ocasión.

¡CHIPRE NO ES FÁCIL! 😮🇨🇾



Guillermo Ochoa reconoció que se ha llevado una sorpresa con la calidad y la intensidad del futbol en Chipre



🗣 "Así que es una gran sorpresa, jugar aquí no es fácil"



¿Será por esto el mal inicio que tuvo el guardameta? 🤔 pic.twitter.com/GgfopaUR7q — MedioTiempo (@mediotiempo) November 4, 2025

Reencuentro con David Luiz



En el último partido contra el Pafos FC, Guillermo Ochoa se enfrentó contra David Luiz. El defensor brasileño, con 38 años, es uno de los líderes de la defensa de su club. A pesar de su edad, el conjunto chipriota le dio la posibilidad al brasileño de jugar la Champions League.



“Memo” lo utilizó como ejemplo para demostrar que la edad no es un condicionante para jugar en el alto nivel. Una historia que puede ser contrastada con el objetivo de Ochoa de jugar el Mundial de 2026.



“Es increíble encontrar a un viejo amigo aquí después de tantos años. La última vez que jugamos fue en 2014, en la Copa del Mundo, así que la vida a veces te da la oportunidad de enfrentarte a grandes jugadores, y él lo está haciendo muy bien en Chipre con el Pafos. Creo que eso demuestra que la edad es solo un número“, concluyó.

Sigue leyendo:



– Guillermo Ochoa recibe el visto bueno para ir al Mundial como tercer arquero

– Cuestionan el profesionalismo de Guillermo Ochoa por querer ir al Mundial

– Jorge Campos quiere que México se arriesgue con un arquero joven en el Mundial

– Memo Ochoa suma su quinta derrota en 9 juegos tras su regreso a Europa





