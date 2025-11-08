Gilberto Mora apunta a ganar el Mundial y acabar con el obstáculo de los octavos

Gilberto Mora es uno de los grandes prospectos del fútbol mexicano. El mediocampista de los Xolos de Tijuana, si se mantiene sano, podría ser uno de los convocados al Mundial de 2026. “Morita” cree que México puede levantar el trofeo en la próxima Copa del Mundo.

El mediocampista de 17 años fue llamado por Javier Aguirre para formar parte de la selección mayor en la Fecha FIFA del mes de noviembre. Gilberto Mora es uno de los jóvenes talentos que puede darle dinámica al juego mexicano.

En una entrevista con ESPN, Gilberto Mora habló sobre sus impresiones de la próxima Copa del Mundo. México será uno de los anfitriones y si los futbolistas “se la creen”, El Tri puede ser campeón del mundo.

“Yo creo que México puede ganar. Estamos en casa, nos falta creérnosla y nada más eso, tenemos todo para ser campeones“, sentenció el mediocampista de 17 años.

“I think Mexico is the FAVORITE to win the World Cup; we are at home, we just need to BELIEVE;



We have everything to be world champions”. 🏆



– Gilberto Mora. 🧠❤️‍🔥



pic.twitter.com/l480IA1DXC — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) November 7, 2025

Aunque no tiene un puesto asegurado, Gilberto Mora cree que tiene mucho que aportarle al conjunto mexicano. “Morita” espera poder ser uno de los convocados a la Copa del Mundo.

“Es un sueño representar a mi país de la mejor manera. Conozco mis capacidades y creo que puedo aportar mucho (…) Javier Aguirre es un grandísimo entrenador; es el indicado para dirigirnos en este Mundial”, agregó.

México en Mundiales

Las pretensiones de Gilberto Mora parecen ser muy exigentes. Antes de pensar en levantar el trofeo, El Tri” debe cortar un “maleficio” que inició en Estados Unidos 1994 y que se agravó en Qatar 2022 con una eliminación en la fase de grupos.

8 Mundiales con caídas tempraneras:

Estados Unidos 1994 (octavos de final).

Francia 1998 (octavos de final).

Corea/Japón 2002 (octavos de final).

Alemania 2006 (octavos de final).

Sudáfrica 2010 (octavos de final).

Brasil 2014 (octavos de final).

Rusia 2018 (octavos de final).

Qatar 2022 (fase de grupos).

Sigue leyendo:

– Los mexicanos, un arma de doble filo para El Tri en el Mundial de 2026

– Guillermo Ochoa y su camino “seguro” al Mundial 2026

– México derrota a Costa de Marfil y sigue con vida en el Mundial Sub-17

– Gilberto Mora apunta a Europa, pero no se desespera