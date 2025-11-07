México derrota a Costa de Marfil y sigue con vida en el Mundial

México afrontó su segundo partido del Mundial sub-17 de Qatar en el Aspire Zone – Pitch 2. El conjunto dirigido por Carlos Cariño derrotó 1-0 a Costa de Marfil en un apretado encuentro que fue definido por Ian Olvera.

El duelo no sería sencillo para el conjunto azteca. A pesar de que antes del minuto tuvieron la oportunidad de adelantarse en el marcador, era cuestión de tiempo para que los marfileños se asentaran sobre el césped. Una de las características de Costa de Marfil es el gran físico de sus jugadores.

La selección mexicana se quedó con la posesión de la pelota, pero algunas de las jugadas más claras fueron del conjunto africano. A pesar de que El Tri pateó 3 veces al arco en el primer tiempo, Costa de Marfil tuvo dos grandes chances para adelantarse en el marcador.

Antes de que se acabara el primer tiempo, el conjunto africano estuvo muy cerca de tener un penalti a favor por una mano de Óscar Pineda. Pero esta jugada fue revisada por el VAR y el juez principal determinó que no era una jugada que debía ser castigada con un tiro desde los once pasos.

En los primeros 20 minutos del segundo tiempo, la cancha se inclinó mucho más sobre el arco defendido por Santiago López. El conjunto azteca se vio superado físicamente y sintió las constantes llegadas de los marfileños. Hasta 11 remates intentaron en el lapso de tiempo mencionado anteriormente.

Pero al minuto 73 llegaría el llamado “gol de otro partido”. Cuándo México sufría para mantener el balón lejos de su área, una falta fue el respiro. Gael García Ortega fue el encargado de cobrar el tiro libre desde el costado derecho. El futbolista nacido en Guadalajara colgó un buen centro para que Ian Olvera marcara el 1-0 con la cabeza.

El cuarto de hora restante del partido fueron de trámite. A pesar de que Costa de Marfil tenía la obligación de buscar el empate, el conjunto dirigido por Bassirik Diabate no pudo ser preciso ni profundo en sus ataques. Los africanos no conectaron ningún remate con dirección al arco en todo el complemento.

Panorama en el Mundial

Este peleado triunfo le da los primeros tres puntos a México en esta Copa del Mundo de Qatar. El Tri se sacó la derrota del primer compromiso contra Corea del Sur y ahora suma tres puntos con dos goles a favor y dos en contra. Corea del Sur igualó con Suiza en su compromiso y esto deja al conjunto azteca a un punto de los dos primeros puestos en el grupo.

México tendrá su último partido por la fase de grupos este lunes 10 de noviembre. El conjunto azteca se medirá ante Suiza en el Aspira Zone – Pitch 3. El Tri aún depende de sí mismo para clasificar.

