Carlos Salcedo le manda un mensaje a Javier Aguirre y la selección mexicana

Carlos Salcedo de a poco comienza a tener de nuevo un espacio en Rayados de Monterrey. El defensor mexicano ha jugado muy poco en el último año. A pesar de que debe recuperar el ritmo, Salcedo se visualiza con la selección mexicana en el Mundial de 2026.

En una rueda de prensa previa al inicio de la penúltima jornada del Apertura 2025, Carlos Salcedo aseguró que confía en sus capacidades y piensa que puede estar en el Mundial. El defensor de Rayados de Monterrey intentará ganarse un puesto.

“Yo me veo en el Mundial 2026 porque siempre ha sido mi ADN, siempre he sido así, no tengo miedo. La gente pensará que es arrogancia, pero no, para mí es confianza y creo en mis capacidades”, dijo el defensor de Monterrey.

Carlos Salcedo cree que de Rayados de Monterrey depende que la selección mexicana voltee a verlos. El defensor de 32 años considera que hay jugadores muy buenos que podrían entrar en la órbita de la selección. Tal es el caso de Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, Ricardo Chávez entre otros.

“Somos conscientes de que, si hacemos un buen torneo y salimos campeones, y el próximo (torneo) también lo seguimos manteniendo, pues es una línea de cuatro muy atractiva para la selección”, agregó.

Desaparecido de la Liga MX

Debido a las lesiones, Carlos Salcido no ha podido tener mucha regularidad. En la temporada 2024/2025, cuando aún pertenecía a los Bravos de Juárez, Salcedo solo pudo disputar 13 partidos en los que aportó un gol y una asistencia (1,115 minutos dentro del campo).

En esta campaña el panorama no ha mejorado. Ya con la camiseta de Rayados de Monterrey, Carlos Salcedo solo ha entrado en la convocatoria en cuatro partidos. El veterano defensor solo ha visto minutos en dos encuentros (contra Juárez y contra Cuz Azul).

Carlos Salcedo espera volver a la selección mexicana. El defensor de 32 años acumula 48 partidos con El Tri, incluyendo 4 duelos en Mundiales, específicamente en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

