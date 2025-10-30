Veljko Paunović estaría a un paso de ser el nuevo seleccionador de Serbia

Veljko Paunović no pasa por un buen presente en su carrera como entrenador. Después de dirigir en México y España, el estratega de 48 años estaría muy cerca de convertirse en el nuevo seleccionador de Serbia.

La información fue difundida por el portal Sport Klub. El portal informa con mucha seguridad que ya seria casi una decisión tomada la designación de Veljko Paunovi? como nuevo seleccionador nacional.

“La respuesta llegó a tiempo y ahora está claro: Veljko Paunović será el duodécimo seleccionador nacional de Serbia. Sucederá a Dragan Stojković , quien dejó tras de sí un mandato récord de cuatro años y casi ocho meses”, indica el reporte.

Its official!



Veljko Paunovic is the new Serbia manager.



We have been waiting for you.



Welcome back 👑 🇷🇸 pic.twitter.com/F35e4bQc7m — Serbian Football (@SerbianFooty) October 30, 2025

En este sentido, en el portal explican que la oficialización podría concretarse la próxima semana en una sesión extraordinaria por parte del Consejo de Administración. Paunović tendría su primera experiencia como seleccionador.

“La decisión de nombrar al selector será firmada por los miembros del Consejo de Administración de la FSS en una sesión la próxima semana“, explica el portal.

En caso de concretarse esta información, sería un premio para Veljko Paunović después de que salió del Real Oviedo. A pesar de ascender al club a primera división y dejar registros de 11 victorias, 4 empates y 7 derrotas, los directivos decidieron sacarlo de su cargo. Paunović puede enderezar el proceso de Serbia.

Debut contra Inglaterra

En caso de que Veljko Paunović asuma de forma oficial el banquillo de Serbia, el exentrenador de las Chivas de Guadalajara tendría que debutar contra la selección de Inglaterra en el Estadio de Wembley el 13 de noviembre.

Sada je ZVANIČNO! 🇷🇸 🦅



Veljko Paunović je novi selektor reprezentacije Srbije, kao što je FSS maločas i potvrdio.

Želja nacije, publike i poštovalaca pravih vrednosti je ispunjena, sada ostaje veliki izazov- uraditi nemoguće u dva meča sa Engleskom i Letonijom i osvajanje… pic.twitter.com/5bf6ncbCP5 — King.rs (@Kingrsbet) October 30, 2025

Serbia ocupa el tercer puesto del Grupo K de las Eliminatorias de la UEFA. El primer lugar le pertenece a Inglaterra con 18 puntos, pero los serbios aún pueden pelear por el segundo puesto. Están a un punto de Albania (11 unidades).

