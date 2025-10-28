Gerardo Martino vuelve al radar de la MLS
Después de su paso por el Inter Miami, el "Tata" vuelve a estar en la lista del fútbol de Estados Unidos
Gerardo Martino es un entrenador probado en la Major League Soccer. Después de dirigir al Inter Miami de Lionel Messi, el “Tata” no ha vuelto a asumir un proceso. Sin embargo, el estratega argentino estaría en el radar de un viejo conocido: el Atlanta United.
Según informaciones recopiladas de ESPN, Gerardo Martino está en la lista de candidatos para asumir las riendas del Atlanta United. Ronny Deila fue destituído después de que el club no pudiera obtener su pase a los Playoffs de 2025.
“El Atlanta Journal-Constitution fue el primero en informar del interés de Martino, mientras que The Athletic llegó a afirmar que es el favorito“, recopiló el portal.
El Atlanta United no ha tenido continuidad en sus procesos, precisamente desde la salida de Gerardo Martino. Los éxitos han sido escasos. Los “Five Stripes” solo han logrado su pase a la postemporada en tres de las últimas seis campañas.
Más opciones para Atlanta United
Gerardo Martino no es el único entrenador den la lista de pretendientes del Atlanta United. El reporte señala que la directiva del club no ha terminado de entrevistar a sus opciones y se espera que el próximo martes programe otro encuentro con otro candidato.
Entre las opciones está el venezolano Giovanni Savarese. El estratega sudamericano ha dirigido ha dos clubes en su corta carrera como entrenador. Savarese dirigió al NY Cosmos y a Portland Timbers, este último durante 216 partidos.
Gerardo Martino en Atlanta
El “Tata” dirigió al Atlanta United en un periodo comprendido entre enero de 2017 y diciembre de 2018. En todo este tiempo Gerardo Martino dirigió 78 partidos con los “Five Stripes”. El sudamericano dejó un balance de 42 victorias, 16 empates y 20 derrotas. El “Tata” conquistó el campeonato de la temporada 2017-2018.
