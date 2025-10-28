Gerardo Martino vuelve al radar de la MLS

Gerardo Martino es un entrenador probado en la Major League Soccer. Después de dirigir al Inter Miami de Lionel Messi, el “Tata” no ha vuelto a asumir un proceso. Sin embargo, el estratega argentino estaría en el radar de un viejo conocido: el Atlanta United.

Según informaciones recopiladas de ESPN, Gerardo Martino está en la lista de candidatos para asumir las riendas del Atlanta United. Ronny Deila fue destituído después de que el club no pudiera obtener su pase a los Playoffs de 2025.

“El Atlanta Journal-Constitution fue el primero en informar del interés de Martino, mientras que The Athletic llegó a afirmar que es el favorito“, recopiló el portal.

🚨Gerardo Martino aparece nuevamente en el radar de #AtlantaUnited 🇺🇸



-> Existieron contactos con el DT y esperan avanzar en las negociaciones en los próximos días, tal lo reportó @tombogert.



✴️ #LAFC también está interesado en el entrenador. pic.twitter.com/6kLP8GmjNf — Uriel Iugt (@urieliugt) October 28, 2025

El Atlanta United no ha tenido continuidad en sus procesos, precisamente desde la salida de Gerardo Martino. Los éxitos han sido escasos. Los “Five Stripes” solo han logrado su pase a la postemporada en tres de las últimas seis campañas.

Más opciones para Atlanta United

Gerardo Martino no es el único entrenador den la lista de pretendientes del Atlanta United. El reporte señala que la directiva del club no ha terminado de entrevistar a sus opciones y se espera que el próximo martes programe otro encuentro con otro candidato.

Entre las opciones está el venezolano Giovanni Savarese. El estratega sudamericano ha dirigido ha dos clubes en su corta carrera como entrenador. Savarese dirigió al NY Cosmos y a Portland Timbers, este último durante 216 partidos.

Giovanni Savarese y Gerardo 'Tata' Martino son los principales candidatos para relevar a Ronny Deila en el banquillo del Atlanta United, reporta Jeff Carlisle de ESPN. "Gio" no dirige desde 2023, cuando finalizó su acuerdo contractual con Timbers, donde estuvo desde 2017. #VenEx pic.twitter.com/eXVoX0UJER — SOLOVENEX (@SOLOVENEX_) October 28, 2025

Gerardo Martino en Atlanta

El “Tata” dirigió al Atlanta United en un periodo comprendido entre enero de 2017 y diciembre de 2018. En todo este tiempo Gerardo Martino dirigió 78 partidos con los “Five Stripes”. El sudamericano dejó un balance de 42 victorias, 16 empates y 20 derrotas. El “Tata” conquistó el campeonato de la temporada 2017-2018.

