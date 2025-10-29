Responsabilizan al “Turco” Mohamed de la lesión de Alexis Vega

Alexis Vega será una de las bajas sensibles de los Diablos Rojos del Toluca en los próximos partidos. El futbolista mexicano sufrió una lesión en el duelo de su club contra los Tuzos del Pachuca. Christian Giménez responsabilizó a Antonio “El Turco” Mohamed por esta pérdida en la plantilla.

El exjugador de las Chivas de Guadalajara sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales de segundo grado en la pierna derecha. Pero esta lesión fue desencadenada por una molestia previa que Alexis Vega tenía en su rodilla.

Después de la visita del Toluca a los Xolos de Tijuana, Alexis Vega habría quedado sentido de su rodilla. Jugar en césped sintético habría influido en esta molestia. A pesar de ello, Antonio Mohamed no le dio descanso a su futbolista en el siguiente encuentro del Toluca.

“Me voy a meter a un terreno que no me corresponde. Me sorprende mucho la lesión de Alexis Vega. Si sabes que vas a jugar en Tijuana, en cancha sintética y él ya viene con un dolor en la rodilla, no lo pongas a jugar”, dijo Christian Giménez para Fox Sports.

Alexis Vega no ha tenido una carrera muy saludable. De hecho, sus constantes lesiones le han impedido en varias ocasiones dar el salto al fútbol de Europa. Christian Giménez considera que no manejaron bien el estado físico de Vega ni su regulación.

“Perdón que me meta contigo Turco porque tengo una gran admiración hacia ti y por algo lo hiciste, pero la realidad es que es responsabilidad del cuerpo técnico y el jugador”, agregó.

Ritmo constante de Alexis Vega

Alexis Vega ha logrado obtener una regularidad física en los últimos años. En esta temporada, el “Gru” ya ha jugado 18 partidos (1,367 minutos dentro del campo). Esta regularidad era impensada hace unos años por su estado físico.

El exjugador de las Chivas de Guadalajara pasó de pensar en el retiro a ser uno de los jugadores más influyentes del Toluca. En esta temporada, Alexis Vega ha aportado 4 goles y ha concedido 10 asistencias.

Toluca en la Liga MX

