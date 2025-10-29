Javier Aguirre tiene la confianza de los directivos de la selección mexicana

Javier Aguirre parece caminar sobre terreno firme dentro de la selección mexicana. El “Vasco” recibió el respaldo de Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

A pesar de que El Tri tiene cuatro partidos consecutivos sin ganar, Ivar Sisniega resaltó el nivel de convencimiento que hay en el grupo sobre el proceso del “Vasco”. El directivo pidió paciencia. Aguirre aún deber armar una lista sólida con la que asistirá a la Copa del Mundo de 2026.

“Javier ha creado un gran ambiente en el equipo, ha transmitido todo eso que espera de los jugadores, que es una entrega total. Hay que tener paciencia; ahora él tiene que acabar de definir su cuadro, su equipo con el que va a debutar en la Copa del Mundo. Quedan varias fechas importantes”, explicó Sisniega.

Esto es lo que opina Ivar Sisniega sobre el desempeño de Javier Aguirre como Director Técnico de la Selección Mexicana.



Del mismo modo, Ivar Sisniega resaltó la juventud que hay dentro del plantel. El directivo considera que el “Vasco” ha conformado una buena camada de jugadores que, aunque no sean tomados en cuenta para el Mundial de 2026, podrían llegar con mucha más experiencia a la Copa del Mundo de 20230. El Tri visualiza un buen futuro, sobre todo con la selección sub-20, semifinalista del mundo.

“Todos pudimos ver la gran calidad de esta generación. Parte de ese grupo está más hacia el 2030, es muy posible que alguno de ellos llegue”, agregó.

Javier Aguirre en El Tri

En su tercera etapa en la selección mexicana, Javier Aguirre ya ha dirigido 19 partidos. El “Vasco” ha dejado un balance de 11 victorias, 5 empates y 3 derrotas. La última victoria de El Tri se remonta a la final de la Copa Oro de 2025, duelo en el que derrotaron 1-2 a Estados Unidos el 07 de julio.

Lista de resultados de México con Javier Aguirre

Amistoso México vs Nueva Zelanda 3-0

Amistoso México vs Canadá 0-0

Amistoso México vs Estados Unidos 2-0

Concacaf Nations League Honduras vs México 2-0

Concacaf Nations League México vs Honduras 4-0

Concacaf Nations League Canadá vs México 0-2

Concacaf Nations League México vs Panamá 2-1

Amistoso México vs Suiza 2-4

Amistoso México vs Turquía 1-0

Copa Oro México vs República Dominicana 3-2

Copa Oro Surinam vs México 0-2

Copa Oro México vs Costa Rica 0-0

Copa Oro México vs Arabia Saudita 2-0

Copa Oro México vs Honduras 1-0

Copa Oro (Final) Estados Unidos vs México 1-2

Amistoso México vs Japón 0-0

Amistoso México vs Corea del Sur 2-2

Amistoso México vs Colombia 0-4

Amistoso México vs Ecuador 1-1

