Veljko Paunović vuelve al radar de la Liga MX, ¿cómo le fue en México?

Un nuevo entrenador mexicano está en la cuerda floja. Efraín Juárez no ha tenido un rendimiento sobresaliente en el banquillo de los Pumas de la UNAM. Ante su posible destitución, Veljko Paunović surgiría como alternativa.

Aún quedan cinco jornadas para que finalice la ronda regular del Clausura 2025. Hasta ahora, Efraín Juárez y los Pumas de la UNAM ocupan el puesto 10 de la tabla de posiciones con 3 victorias, 4 empates y 5 derrotas. En medio de este presente, Veljko Paunović volvería a estar en el radar del fútbol azteca.

“Aunque tiene la esperanza de que la situación mejore en la parte final del torneo, la directiva de los Pumas ha comenzado a explorar opciones, en caso de que deba dar un golpe de timón y prescinda de Efraín Juárez”, reportó el portal Universal Deportes.

Entre los argumentos de la directiva universitaria estaría la experiencia de Paunovic en la Liga MX. El estratega europeo dirigió a las Chivas de Guadalajara y a los Tigres de la UANL. Aunque no brilló en esos procesos, se ha convertido en un estratega probado en México con un conocimiento ya adquirido a través de la experiencia.

“Una de las que más agradan es el serbio Veljko Paunovic, quien acaba de ser despedido del Real Oviedo, en España. El balcánico conoce a la perfección la Liga MX“, agrega el portal.

Veljko Paunović en España

Veljko Paunović dirigió 22 partidos con el Real Oviedo. El estratega serbio comandó este proceso en 14 partidos en la segunda división y 8 duelos en LaLiga. En términos generales, Paunovic dejó un balance de 11 triunfos, 4 empates y 7 derrotas.

El paso de Veljko Paunović por la primera división de España no fue la mejor. A pesar de que fue destituido con el club fuera del descenso (puesto 17), los directivos no tuvieron paciencia.

En la máxima categoría de España el Real Oviedo consiguió dos victorias y seis derrotas. Los únicos dos triunfos fueron en la tercera fecha 1-0 contra la Real Sociedad y en la séptima fecha 1-2 contra el Valencia CF. Luego de esta experiencia, el fútbol mexicano podría ser una nueva oportunidad en la carrera de Veljko Paunović.

