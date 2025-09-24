Veljko Paunovic no quiere que Lamine Yamal se ausente en su partido

El técnico del Real Oviedo, Veljko Paunovic, dijo antes de recibir este jueves al Barcelona (Carlos Tartiere, 21:30 horas/19:30 GMT), en el partido de la sexta jornada de la Liga española, que la posible ausencia de Lamine Yamal “no es buena para el fútbol y el espectáculo”.

“No creo que sea bueno que un gran jugador esté lesionado y se pierda el partido. Lo lamento porque admiro a estos jugadores, y más uno como Lamine Yamal, que creo que está llamado a marcar una época”, aseguró el entrenador carbayón en la sala de prensa del Carlos Tartiere.

🤝 Paunovic, entrenador del Real Oviedo: "No es bueno que un gran jugador como Lamine Yamal esté lesionado"



⭐️ "Todos esperan que va a marcar una época en el fútbol" pic.twitter.com/GY12RWpdQC — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 24, 2025

Preguntado por cómo encarar un partido ante el campeón de Liga, Paunovic apuntó que su equipo necesitará “organización, concentración y coraje” para demostrar que son capaces de “competir ante un equipo Champions, como este club ya hizo en el pasado”.

“La recta final ante el Elche fue una buena muestra de lo que es capaz este equipo. Nos faltó tener la misma convicción al principio del partido. Tuvimos más remates que nunca fuera de casa y estos aprendizajes se tienen que dar por descontados para no volver a fallar”, explicó el técnico de un Real Oviedo que suma un triunfo y cuatro derrotas en las primeras cinco jornadas de liga.

Por último, Paunovic confirmó ante los medios de comunicación que este jueves, por primera vez en la presente temporada, el capitán Santi Cazorla será titular en el Real Oviedo.

Real Oviedo vs. FC Barcelona

Sigue leyendo:

– El padre de Lamine Yamal se indignó por el resultado del Balón de Oro

– Veljko Paunovic no se olvida de la Liga MX

– El Real Oviedo le abre un expediente a Haissem Hassan por su reto a Veljko Paunovic

– El legendario Pedro le abre las puertas al retiro