El legendario Pedro le abre las puertas al retiro

El español Pedro Rodríguez, extremo del Lazio con contrato hasta 2026, dejó este sábado la puerta abierta a su retirada al final de la presente temporada, no sin antes “disfrutar cada momento” con su equipo, en el que acepta su condición de suplente.

“No sé si será mi último año, pero quiero disfrutar aquí cada momento. No he pensado en nada para el futuro, querré descansar el primer año, hacer otra vida y estar con la familia y con los niños que están en Barcelona, cosa que he podido hacer poco desde que me divorcié”, declaró en una entrevista con DAZN.

“Después, seguramente algo relacionado con el fútbol. No sé si como entrenador o en otra cosa. No me gusta estar en casa mirando al techo: haré algo, pero aún no he pensado en qué”, añadió.

A sus 38 años, y aunque fundamental la temporada pasada, asume ya su papel de suplente en el equipo de Maurizio Sarri.

“No es fácil gestionar algunos momentos de la temporada, sobre todo cuando estás en un buen momento en el que marcas goles y das asistencias. Pero hay que aceptar mentalmente el papel de suplente para ayudar siempre al equipo y trabajar para dar lo máximo durante los 30-35 minutos que tienes a tu disposición”, explicó.

“La recuperación es importante: ya no tengo 20 o 25 años. El descanso es fundamental, al igual que la alimentación, pero hablando con el entrenador y los preparadores físicos se puede gestionar todo. Otros jugadores en activo, como Modric, también lo están haciendo. Es bueno para la Serie A que llegue gente como él”, añadió.

El Lazio recibe este domingo al Roma en el partido más importante de la capital italiana.

“Hemos empezado mal, pero tenemos una gran oportunidad en el derbi para volver a arrancar. El derbi es un partido diferente, no solo para los futbolistas, sino también para los aficionados y para la ciudad. Son partidos especiales que me encanta jugar. Aquí el derbi se vive con más pasión e intensidad. Se lleva hablando de él desde hace semanas, la gente te para por la calle y te da consejos…”, comentó.

El canario, campeón del mundo y de Europa con la selección española y ganador de todos los grandes títulos de clubes con el Barcelona y el Chelsea, llegó al Lazio en la temporada 2021-2022 procedente del Roma y, desde entonces, disputó 179 partidos oficiales y anotó 34 goles.

El delantero, que renovó en junio de 2025 hasta el mismo mes de 2026, vivió el pasado curso una de sus mejores temporadas recientes, con 10 goles en Serie A y 4 en la Liga Europa, su mejor cifra desde la campaña 2013-2014, cuando marcó 15 con el Barcelona.

