Entrenador del Barcelona advierte que Lamine Yamal necesitará más tiempo para volver

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, informó este sábado que Lamine Yamal necesitará más tiempo de recuperación para volver de su lesión en el pubis.

El joven de 18 años de edad se ha perdido los últimos dos partidos del conjunto catalán en Liga y en el debut de Champions League. Tampoco estará este sábado en el estadio Johan Cruyff.

“Hay que ir día a día con Lamine. Con Balde su caso está mejor y esperamos poder verlo pronto de nuevo. Lamine necesita más tiempo”, ha desvelado Flick.

El lateral Alejandro Balde, baja en las últimas semanas por una lesión muscular, tampoco entrará en la convocatoria para este partido, si bien el técnico alemán ha reconocido, desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, que podría volver “pronto”.

🏆 “¿Ganará LAMINE YAMAL el BALÓN de ORO? Creo que lo conseguirá, algún día lo veremos”.



🫣“ El estar ahí es mostrar respeto. Cualquiera que lo reciba, lo merece”.



🗣️ HANSI FLICK, POSITIVO con la NOMINACIÓN de su jugador. pic.twitter.com/OU4wM1V71P — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 20, 2025

Lamine Yamal sí viajará con el Barcelona a gala del Balón de Oro

El lunes, un día después del encuentro contra el Getafe, el técnico germano formará parte de la comitiva azulgrana en la gala del Balón de Oro que tendrá lugar en París.

Lamine Yamal, Raphael Dias Raphinha, Pedro González ‘Pedri’ y Robert Lewandowski están nominados al premio a mejor jugador de la temporada pasada.

“Algún día veremos a Lamine ganar el Balón de Oro. Estamos nominados y cualquiera de los que está nominado se lo merece. Hay que estar ahí y mostrar respeto a los ganadores, es importante”, ha dicho Flick, que opta a ganar el premio Johan Cruyf a mejor entrenador del año.

En el último duelo disputado St James’ Park, despuntó el delantero Marcus Rashford, uno de los nuevos fichajes para esta temporada, quien firmó el doblete de la victoria azulgrana en el debut en la máxima competición europea.

“Creo firmemente en su calidad, pero uno tiene que trabajar duro siempre e ir aprendiendo. Yo voy a seguir apretándole y apoyándole”, ha dicho sobre el internacional inglés.

