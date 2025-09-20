Sin James Rodríguez, León fue desmelenado por los Xolos Tijuana 5-0

El León no pudo salir airoso de su visita a la peligrosa aduana de los Xolos de Tijuana y sin su máxima estrella en el campo de juego del Estadio Caliente, el colombiano James Rodríguez fueron víctimas de los fronterizos este viernes por la noche con una escandalosa goleada de 5-0.

James Rodríguez no hizo el viaje con el equipo dirigido por el argentino Eduardo Berizzo que se encuentra ubicado en la mitad de la tabla, supuestamente porque no quiso arriesgarse a una lesión en el campo sintético de la casa de los Xolos y prefirió no hacer el viaje.

Obviamente, sin James en el terreno de juego se vieron como una escuadra desarticulada y sin idea al frente que fue aprovechada por los Xolos con un gol tempranero a los 12 minutos por el defensa belga Frank Boya en un centro casi con la mano del lateral Jesús Vega para que el espigado europeo ganara en el salto estrenara el marcador.

Ese gol mató las aspiraciones de los Esmeraldas que tenían la intención de subsistir sin el ritmo que ofrece James Rodríguez, pues después los Xolos demostraron que también son capaces de lucir en el campo de juego sin la presencia de su nuevo baluarte Gilberto Mora que se encuentra con la selección de México Sub 20 para encarar el Mundial de la especialidad en Chile.

Para colmo de males, León siguió con sus errores en la marca y tres minutos después el ecuatoriano Jackson Porozo puso el 2-0 en un tiro de esquina cobrado también por Jesús Gómez para que el defensa sudamericano rematara en el área y pusiera el esférico al otro costado para anidar el esférico en las redes.

De esta forma los Xolos sin hacer tanto esfuerzo controlaron el partido y a los 28 minutos Rafael Fernández puso el 3-0 con un disparo aso que entró pegado al poste izquierdo del portero de los Esmeraldas Óscar García en un marcador holgado, pero hasta cierto punto inmerecido para los locales que les cayeron del cielo todos los argumentos negativos que tuvo el cuadro del Bajío.

Completaron la faena

Para la segunda mitad, el cuadro fronterizo aumentó el marcador al minuto 76, sobre todo porque el León cerró más sus líneas, pero sin poder enfrentar en forma efectiva todos los embates de los locales que de esta forma pusieron el 4-0 por conducto del argentino Ezequiel Eduardo Bullaude

En dicha jugada el cuadro fronterizo llegó de nueva cuenta por la izquierda con Jesús Gómez que esperó el relevo por ese costado para tocarle y que este mandara un centro muy peligroso que el argentino Ezequiel Eduardo Bullaude solo tuvo que llegar a cerrar la pinza para convertir ese resultado en una goleada.

La cereza en el pastel llegó cuando a los 90+3 el jamaicano Shamar Nicholson logró definir una serie de rechaces en donde terminó por meter el balón a las redes con un disparo que primero pegó en el poste izquierdo y al regresar el esférico al área, el delantero caribeño empujó el esférico a las redes.

