James Rodríguez habría puesto en duda su continuidad en la Liga MX

La estrella colombiana del León FC, James Rodríguez, podría estar viviendo sus últimos cuatro meses en la Liga MX, según se pudo conocer este miércoles después de que el mediocampista planteó que la directiva de los Esmeraldas no ha hecho alguna señal al respecto a su renovación de contrato.

El acuerdo con el líder moral y deportivo del cuadro nacional cafetero termina el próximo 31 de diciembre y aunque existe todavía tiempo para realizar todo tipo de negociaciones, James Rodríguez mostró su inquietud de que la directiva encabezada por Jesús Martínez Patiño, no haya hecho alguna señal o manejado algún acercamiento para calendarizar las negociaciones.

Con 23 partidos disputados con la playera del equipo del Bajío en la Liga MX en donde ha acumulado 1,876 minutos con tres goles y siete asistencias, sin duda el mediocampista sudamericano cayó con el pie derecho en el equipo leonés para convertirse en un jugador importante de una escuadra que, por el contrario, no ha podido caminar acorde a la capacidad del propio plantel.

Interés en mantenerse en el fútbol de México

James Rodríguez aseguró que tiene interés en mantenerse en el fútbol de México, pero tampoco quiso garantizar su permanencia, sobre todo porque en el fútbol nada está escrito y lo que en este momento parece dibujado para la continuidad, todo podría cambiar hasta no tener un papel firmado con la renovación.

“Hasta ahora no han dicho nada (sobre renovar). Faltan tres o cuatro meses, pero yo siempre digo que un club tiene que estar por encima de cualquier jugador, de cualquier nombre. Ya se hablará de eso, si no tienen la idea de poder seguir, pues tomaré otro camino”, expuso Rodríguez para el canal deportivo FoX Sports.

James Rodríguez ha mostrado su capacidad y sobre todo su propuesta futbolística, pero estos argumentos no han podido ser replicados con resultados favorables y que le costaron en el pasado torneo pelear por una mejor posición y. en el actual campeonato estar colocados en la parte baja de la tabla.

James Rodríguez reconoce que juega muy lejos de la portería

Respecto a su poca productividad de goles que no se ve reflejada en la cantidad de minutos en la cancha, la figura de la selección de Colombia dijo que: “Creo que he tenido más chances de meter muchos más goles, es cierto que no se ha dado mucho”

“Aunque debo reconocer que soy alguien que le gusta meter más goles, pero también hay que ver el modo de juego que hemos tenido, así que yo estoy un poco más lejos de la portería rival, no como en otras partes, donde yo estoy más cerca y donde también para mí es bueno”.

James reconoció que mucha gente cree que él debe hacer todo en el equipo y al final en un equipo son 11 o 15, según los cambios que se hagan: “Creo que en lo personal ha sido bueno, he podido ayudar al equipo a ganar partidos y como digo siempre el fútbol, es un deporte de once, bueno de quince con los que entran, pero creo que yo lo he dado todo para poder ganar, para poder pasar a la liguilla”.

“También es cierto que nos hemos quedado cortos en el pasado torneo, aunque creo que tuvimos todo para calificar, pero insisto, el fútbol es de más de 11, no es de uno solo, como por ahí piensan que yo tengo absolutamente todo y lo que yo quiero es ayudar”, destacó la figura de los Esmeraldas.

Se espera su reaparición

Por lo pronto James Rodríguez está luchando con una pequeña molestia que lo ha alejado de la titularidad en los dos últimos juegos, por lo cual se espera que pueda reaparecer el fin de semana contra el Pachuca en la actividad de la fecha seis para tratar de buscar la tercera victoria del torneo por dos derrotas que acumula en el campeonato.

