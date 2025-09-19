¿Por qué James Rodríguez se habría negado a viajar con el León para enfrentar a Xolos?

En medio de un velo de misterio por la ausencia del mediocampista colombiano James Rodríguez en la lista de viajeros de los Esmeraldas del León para visitar a los Xolos de Tijuana en el estadio Caliente que cuenta con cancha artificial y que ha generado varias lesiones a jugadores importantes.

James Rodríguez en forma sorpresiva no apareció entre los jugadores convocados para viajar a la ciudad fronteriza de Tijuana en la lista que entregó el cuerpo técnico encabezado por el argentino Eduardo Berizzo, mientras ni la directiva, el departamento de comunicación del León y mucho menos el servicio médico, se mantuvieron en silencio respecto a la ausencia de la figura colombiana.

James Rodríguez es baja de la convocatoria del @clubleonfc 🆚 @Xolos de este viernes | Reporte completo de la salida de la Fiera desde La Esmeralda @FOXDeportes pic.twitter.com/I0ptTXaR7Q — Paco Vela (@pacovela) September 18, 2025

Sin duda la ausencia del cotizado jugador colombiano genera suspicacias, pues después de la actividad de la fecha FIFA, Rodríguez tuvo minutos el fin de semana pasada contra Tigres, pero a partir de ese momento no se ha publicado nada respecto al volante cafetero y mucho menos las razones de su supuesta negativa para viajar a Tijuana donde enfrentarán a los complicados Xolos este viernes en el estadio Caliente.

Mientras tanto, los periodistas locales que cubren cotidianamente la actividad de la escuadra del Bajío empezaron a manejar en redes sociales mensajes al respecto y donde generaron las dudas sobre la verdadera razón de la ausencia de James Rodríguez en el partido de la fecha nueve del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

“Difícil que James Rodríguez juegue en la cancha sintética del Estadio Caliente. Yo, en su lugar, tampoco hubiera puesto en riesgo una lesión y menos con el boleto de la Copa del Mundo en la mano. James no viajó a Tijuana”, publicó en redes sociales el reportero Paco Vela de Multimedios.

El #León viaja sin James Rodríguez para enfrentar a Xolos de Tijuana este viernes.



Jordi Cortizo, nuevamente a la carga. No quiso hablar por multa, pero yo se la pago. pic.twitter.com/dKwwnJCyWg — Ezequiel Gasca (@ChequeGasca17) September 18, 2025

Las supuestas razones de la ausencia de James

Según todas las versiones, la razón primordial de la baja de James Rodríguez para este encuentro es que la cancha del Estadio Caliente, sede oficial de los Xolos Tijuana, tiene pasto sintético como superficie y que ha generado muchas lesiones a varios jugadores.

Entonces las personas que se encuentran alrededor de James Rodríguez aseguran que el colombiano no quiere correr riesgo alguno que comprometa su presencia en el próximo Mundial y aunque falta mucho tiempo, el experimentado mediocampista sabe que el césped sintético genera muchas lesiones de rodilla o de tobillo, entonces de ahí ha surgido su negativa para ser tomado en cuenta por el cuerpo técnico.

🚨 ALERTA 🚨



James Rodríguez no viajó a Tijuana. El Club León no ha informado algún motivo clínico o deportivo. Ha trascendido que habría sido decisión del jugador no participar en esta ocasión por no exponerse a jugar en cancha de pasto sintético.



📝 – Paco Vela pic.twitter.com/Fizo8wg4lk — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) September 18, 2025

Hasta el momento el León marcha en la décima posición con 11 puntos y buscarán superar a los Xolos que ocupa el sexto lugar con 13 unidades, con lo cual un triunfo les permitiría recortar siete lugares para colocarse en una mejor posición en la tabla.

Sin James Rodríguez, el León echará mano de Jordi Cortizo y el resto del plantel conformado por Óscar Jiménez, Iván Moreno y Alfonso Alvarado, entre varios más, para encarar este compromiso de la jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

