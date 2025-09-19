Cruz Azul con sobresaltos y todo, pero sumó su séptimo triunfo al hilo: 3-2 vs. FC Juárez

No fue fácil, mucho menos sencillo, porque FC Juárez vino a batirse al estadio Olímpico Universitario como unos auténticos Bravos, pero al final Cruz Azul impuso su calidad 3-2 para sumar la séptima victoria consecutiva que le permite colocarse como líder momentáneo del torneo Apertura 2025.

Un triunfo logrado por la gran calidad de su plantel, en donde Luka Romero, el uruguayo Gabriel “Toro” Fernández y el argentino José Paradela, fueron los arquitectos del séptimo éxito en fila de la Máquina Celeste, que además los convierte como los únicos invictos del campeonato.

Feria de goles en Ciudad Universitaria: cae el tercer gol de Cruz Azul ⚽🔥



José Paradela vence a Jurado en el área para poner el 3-2 momentáneo en el duelo de los Cementeros ante Bravos



📹@gerardolaget#FridayEnTUDN por @VIX 🇺🇸📲 https://t.co/s7RHsxwk3A pic.twitter.com/QpdrBbUocY — TUDN USA (@TUDNUSA) September 20, 2025

Un triunfo que llega en el momento exacto para seguir peleando como uno de los favoritos de la competencia, pero sobre todo que en cada partido le otorga la certeza al proyecto de Nicolás Larcamón para seguir pensando en que es el técnico adecuado para el Cruz Azul, alejándose del papelón de la Leagues Cup en donde Seattle Sounders les aplicó un escandaloso 7-0.

¡Golazazazo de Cruz Azul! ¡Paradela hizo el gol pero vean la asistencia de Luka! 😱🔥#LigaMX #FridayEnTUDN pic.twitter.com/7rzx6clebT — TUDN USA (@TUDNUSA) September 20, 2025

Porque después de esa experiencia, los cementeros aprendieron a manejar los partidos como el de este viernes por la noche en el estadio Olímpico Universitario, donde se fueron al frente a los 2 minutos por conducto de Luka Romero, pero después se metieron en camisa de once varas con las anotaciones de Rodolfo Pizarro a los 14 minutos y después de Raymundo Fulgencio a los 19 que los puso contra la pared 1-2.

Fue ahí donde los cementeros demostraron que son equipo protagonista para empatar 2-2 a los 23 minutos por conducto del Toro Gabriel Fernández y después recuperar la ventaja al 36 por mediación de José Paradela, en una ventaja que jamás perderían el resto del encuentro.

Pudieron ser más goles

Para la segunda mitad Cruz Azul también demostró que sabe manejar los partidos, que mantiene al rival a raya y que sabe como ir al frente en busca de aniquilarlos definitivamente, aunque esta noche, el único pero, radicó en la falta de puntería del “Toro” Fernández, del propio Luka Romero y también de la actuación del portero de los fronterizos, Sebastián Jurado.

¡Gol de La Máquina! ¡Ni dos minutos habían pasado y Luka Romero ya adelantó a Cruz Azul! 😎🚂🔥#LigaMX #FridayEnTUDN pic.twitter.com/3mM1bv5Nhd — TUDN USA (@TUDNUSA) September 20, 2025

Los de FC Juárez tampoco fueron una perita en dulce para los cementeros y quizá por eso aumentó el mérito de la victoria cruzazulina, pues con Óscar Estupiñán y Ricardo Oliveira en el ataque tuvieron la oportunidad de empatar, pero la realidad es que fueron más recursos individuales, que por el esfuerzo colectivo de los visitantes en el primer tiempo.

