Hijo de Zidane jugará para una selección de África

Luca Zidane, arquero del Granada de la Segunda División de España, decidió representar a Argelia en lugar de Francia. El portero de 27 años, hijo de Zinedine Zidane, recibió la autorización de la FIFA para realizar el cambio de nacionalidad deportiva, según confirmó el diario francés L’Équipe.

Formado en el Real Madrid, Luca jugó con la selección francesa en categorías Sub 16, Sub 17, Sub 18, Sub 19 y Sub 20. Nunca fue convocado a la absoluta, donde la titularidad pasó de Hugo Lloris a Mike Maignan en los últimos años. Esa falta de espacio lo llevó a inclinarse por la selección de su origen familiar.

Su decisión llega en un momento clave, ya que Argelia se prepara para disputar la Copa Africana de Naciones en Marruecos, programada entre el 21 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026. El arquero podría ser considerado por el entrenador Vladimir Petkovic para el torneo continental.

Carrera en España y panorama en la portería argelina

Luca Zidane desarrolló toda su carrera en el fútbol español. Tras formarse en las inferiores del Real Madrid, pasó por Racing de Santander, Rayo Vallecano y Eibar. Su mejor etapa fue en el club vasco, donde acumuló 77 partidos y mantuvo su portería en cero en 27 ocasiones entre 2020 y 2024.

En la actualidad pertenece al Granada. Llegó en 2024, pero una lesión de rodilla complicó su inicio. Terminó la pasada temporada con minutos y comenzó la actual como titular. Sin embargo, encajó 10 goles en cuatro partidos y perdió el puesto en la quinta jornada frente al Leganés.

El arco de Argelia no tiene dueño fijo. Alexis Guendouz, del MC Alger, ha sido titular en los últimos compromisos. Anthony Mandréa defendió la portería en la Copa Africana 2024, pero el equipo quedó eliminado en fase de grupos. Otros arqueros como Oussama Benbot o Alexandre Oukidja también han rotado en la posición.

Si logra consolidarse, Luca Zidane podría ser el primer miembro de su familia en jugar para una selección mayor. Sus hermanos Enzo, Théo y Elyaz también son futbolistas, aunque ninguno alcanzó la absoluta.



