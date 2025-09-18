Dean Huijsen lanza crítica al arbitraje de España tras expulsión con Real Madrid

Dean Huijsen, defensa del Real Madrid, criticó este viernes al Comité de Competición y al de Apelación por sancionarle con un partido y ratificar esa sanción, a pesar de haber admitido un error arbitral.

Huijsen recordó que el Comité Técnico de Árbitros reconoció el error arbitral para finalmente ironizar con el resultado de la secuencia de hechos: “buena imagen para el fútbol español”, escribió en Instagram.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) consideró este martes que “la sanción más adecuada” para el defensa del Real Madrid Dean Huijsen en la infracción sobre Mikel Oyarzabal en el partido contra la Real Sociedad “hubiera sido tarjeta amarilla” y no roja, “porque no se cumplen el cien por cien de los condicionantes necesarios para dogso”.

🚨 Dean Huijsen on his red card appeal rejected: “The error has been admitted but the sanction stays… good image for Spanish football!”. pic.twitter.com/MVFHgZRdor — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 18, 2025

¿Cómo terminó expulsado Dean Huijsen ante Real Sociedad?

El central del conjunto blanco fue expulsado por derribar a Mikel Oyarzabal la pasada jornada durante el partido ante la Real Sociedad cuando, según consideró en el acta el árbitro Jesús Gil Manzano, era el último jugador en una ocasión manifiesta de gol.

Este miércoles, el Comité de Competición sancionó con un partido a Huijsen y 24 horas después, el Comité de Apelación desestimó el recurso del Real Madrid. El internacional español, en su cuenta oficial de Instagram, desgranó los hechos en cinco puntos con un mensaje final.

“1. Gil Manzano expulsa injustamente a Huijsen; 2. El VAR no entra y lo permite; 3. El Real Madrid juega con uno menos 2/3 del partido; 4. El CTA reconoce el error; 5. El CTA sanciona, una vez reconocido el error, con otro partido a Huijsen. Se admite el error pero sigo sancionado, buena imagen para el fútbol español”, culminó.

El Real Madrid pierde a Huijsen y a Alexander Arnold, por lesión, para el partido ante el Espanyol en casa.

El club merengue lleva paso perfecto tras los cuatro primeros partidos del torneo local con cuatro victorias.

Por su parte, el Espanyol está en el tercer puesto con 10 unidades tras cuatro fechas, empatado en puntos con el FC Barcelona en este arranque de liga.

Sigue leyendo:

– Real Madrid perderá a Alexander Arnold por casi 2 meses

– Real Madrid saca polémica y costosa victoria sobre Marsella en su debut en Champions League

– El Bayern de Múnich tumba al campeón del mundo en la Champions League