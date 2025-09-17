Real Madrid perderá a Alexander Arnold por casi 2 meses

El Real Madrid perderá a Trent Alexander Arnold de un mes a dos meses tras tener una lesión muscular en su pierna izquierda.

Según el parte médico del Real Madrid tras las correspondientes pruebas médicas, el inglés queda “pendiente de evolución”, aunque se estima que podría tener que estar de baja entre seis y ocho semanas.

Alexander-Arnold fue reemplazado por Dani Carvajal a los cinco minutos del encuentro disputado en el Santiago Bernabéu. El lateral derecho se tocó la pierna en la parte posterior del muslo izquierdo tras correr para recibir un balón raso de Thibaut Courtois.

Carvajal terminó expulsado por roja directa tras un cabezazo al portero Gerónimo Rulli y el Madrid terminó con Raúl Asencio en el lateral derecho, una posición que sufrió el Madrid durante la temporada pasada.

Dani Carvajal queda pendiente de la sanción que le imponga la UEFA. El Real Madrid visitará el próximo 30 de septiembre al Kairat Almaty y recibirá el 22 de octubre al Juventus.

Trent Alexander Arnold se lesiona a pesar de las rotaciones

Trent Alexander-Arnold, quien fichó en verano por el Real Madrid procedente del Liverpool, volvía a la titularidad este martes después de haber sido suplente el sábado en Liga ante la Real Sociedad.

En este partido en el que el Real Madrid acabó también con diez jugadores por expulsión de Dean Huijsen y en el que reemplazó a los 82 minutos a Carvajal.

Dentro de la rotación de Xabi Alonso con ambos, el futbolista inglés había sido titular en el primer y el tercer encuentro de La Liga y suplente en el segundo y el cuarto, y volvía a entrar en el once en el inicio del periplo europeo.

Hasta este partido había participado 151 minutos esta campaña, aunque ya había participado con el cuadro blanco en el Mundial de Clubes de Estados Unidos, en cuya semifinal ante el PSG no pudo intervenir por un problema físico.

