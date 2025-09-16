El Atlético de Madrid honra la memoria de su exjugador Diogo Jota en Anfield

El Atlético de Madrid rindió este martes homenaje a Diogo Jota, exjugador rojiblanco fallecido en accidente de tráfico el pasado 3 de julio, al depositar un ramo de flores en el espacio memorial en recuerdo del futbolista portugués situado en el estadio de Anfield, donde el equipo madrileño se mide este miércoles al Liverpool en la Liga de Campeones.

Enrique Cerezo, presidente del club, y Koke Resurrección, el capitán, fueron los encargados de depositar el ramo, según informó la entidad española.

En el verano de 2016, Diogo Jota fichó con 20 años por el Atlético de Madrid, procedente del Paços de Ferreira a cambio de 7 millones de euros, pero tan solo jugó un encuentro amistoso en el conjunto rojiblanco, el 12 de agosto de 2016 contra el Cádiz en el Trofeo Carranza, con empate a uno. Entró al terreno de juego en el minuto 61 del partido.

El Atlético buscará dar la sorpresa en la cancha

Sin Julián Alvarez ni Johnny Cardoso ni Alex Baena ni Thiago Almada ni José María Giménez, el Atlético de Madrid aumenta la adversidad para una visita ya de por sí temible contra el Liverpool en Anfield, entre el recuerdo de proezas imprevistas en ese escenario y ante una prueba de nivel en el inicio de la Liga de Campeones.

‘La Araña’, con 29 goles la pasada campaña, no llega a tiempo al partido. Las molestias en la rodilla sufridas en el duelo del pasado sábado contra el Villarreal lo han impedido incluso entrar en la convocatoria de Diego Simeone, al que se la acumulan las bajas y rebusca soluciones para suplir no solo al atacante sino también a Johnny Cardoso, que iba a jugar de inicio.

El medio centro estadounidense tampoco está disponible, por un esguince de tobillo sufrido en el entrenamiento del lunes por la tarde. Tampoco viaja a Liverpool, igual que Álex Baena, Thiago Almada y José María Giménez, cuyas ausencias eran sabidas y estaban asumidas por el cuerpo técnico del Atlético, también con la duda de David Hancko, que sí está en la convocatoria.

Antoine Griezmann ejercerá previsiblemente de Julián Álvarez en Anfield. Las pruebas de Simeone lo situaron como el delantero de referencia en Inglaterra. Ni Alexander Sorloth ni Giacomo Raspadori. A Cardoso debería suplirle Koke Resurrección, la opción más natural, lúcido el pasado sábado contra el Villarreal y a prueba por la exigencia física que implicará el Liverpool.

La otra incógnita del once afecta al lateral izquierdo: David Hancko o Javi Galán. Todo depende el estado del tobillo del defensa eslovaco, titular indiscutible en condiciones normales para formar en la zaga junto a Marcos Llorente, Robin Le Normand y Clement Lenglet frente a Mohamed Salah, Florián Wirtz, Cody Gakpo y Hugo Ekitike.

No hay duda en los extremos, con Giuliano Simeone, en fase defensiva carrilero, y Nico González, debutante y goleador ante el Villarreal y titular y crucial en la idea de partido contra el Liverpool; ni tampoco en la intensidad y la energía de Conor Gallagher, reintegrado al medio, ni en todos los recursos y posibilidades de Pablo Barrios, a la espera de la elección para sustituir a Cardoso.

La portería es de Jan Oblak, que cumplirá 500 partidos con el Atlético en Anfield, el lugar de su actuación más prodigiosa y memorable, el 11 de marzo de 2020, con once paradas inigualables en sus 498 encuentros restantes. Nunca necesitó el equipo de Simeone tantas intervenciones del guardameta esloveno como entonces, cuando sostuvo vivo a su conjunto hasta la prórroga, hasta los dos zapatazos de Marcos Llorente y el contragolpe del 2-3 de Álvaro Morata.

Allí también alcanzó el Atlético una final de la Liga Europa. Antes de Simeone, antes de Oblak, antes de Griezmann, el Atlético hizo bueno el triunfo por 1-0 en el Vicente Calderón con una derrota por 2-1 en el tiempo extra el 29 de abril de 2010. El uruguayo Diego Forlán, a pase de José Antonio Reyes, fue el autor de aquel tanto que lo llevó hasta Hamburgo, donde se proclamó después campeón continental.

Ahora, la Liga de Campeones es el objetivo de este Atlético, dubitativo al inicio (una derrota con el Espanyol y dos empates contra el Elche y el Alavés), resurgido el pasado sábado (2-0 al Villarreal) y a prueba este miércoles en el torneo de los torneos, aún imposible para él, tan cerca hasta 2017, la última vez que llegó a semifinales, y tan lejos ahora, cuando los cuartos se han transformado en un muro inaccesible.

A ningún finalista le costó tanto ser campeón de Europa como el Atlético, que aún no lo ha sido después de tres finales, una en 1974 y dos con Simeone, en 2014 y 2016. Ninguna la perdió a los 90 minutos. Una, la primera, fue en el encuentro de desempate frente al Bayern Múnich; otra, la segunda, en la prórroga tras igualar su rival, el Real Madrid, en el 93; y la última, la más reciente en San Siro, en la tanda de los penaltis.

Desde entonces, la Liga de Campeones despierta una atracción inevitable para el Atlético, tanta o más que la frustración de no haberla conseguido aún o de sus eliminaciones más recientes, la última con la indignación del penalti invalidado a Julián Alvarez en la tanda del derbi ante el Real Madrid por un doble toque. La revancha del equipo rojiblanco aún está pendiente.

Su inicio es el peor posible: el Liverpool ha hecho todo lo posible en el mercado de fichajes para ser el candidato número uno a ganar esta Champions League. Los más de $500 millones de dólares gastados en traspasos durante el verano han elevado el techo competitivo de un equipo que ya ganó de calle la Premier League la temporada pasada y al que solo una fatídica tanda de penaltis contra el campeón le frenó de llegar más lejos en Europa.

Para aspirar a todo, el Liverpool ha incorporado a Alexander Isak, por 150 millones, a Hugo Ekitike, por 95, a Florian Wirtz, por 120, y a Milos Kerkez y Jeremie Frimpong, por 40 cada uno. A esto se suman las renovaciones de Virgil Van Dijk y Mohammed Salah.

Arne Slot cuenta con probablemente la plantilla más completa de Europa y así lo ha demostrado su inicio de temporada. Cuatro victorias en cuatro partidos en la Premier League, aunque, eso sí, siempre dependientes de una dosis de drama, ganando casi todos ellos sobre la bocina, incluido el de este fin de semana contra el Burnley (0-1).

Y a este equipo aún le falta agregar a Isak, uno de los mejores delanteros del mundo, pero que, tras perderse toda la pretemporada por su refriega para salir del Newcastle United, apenas ha participado en un par de entrenamientos con el Liverpool y aún no ha entrado en ninguna convocatoria. Su estado físico impide que sea titular contra el Atlético.

Esto no es un problema para Slot, que cuenta con Cody Gakpo, Ekitike, Salah e incluso con un recuperado Federico Chiesa, que marcó el gol del triunfo en la jornada inicial contra el Bournemouth, aunque el italiano no está disponible en la Liga de Campeones, una vez que no ha sido incluido en la lista de inscritos.

Los ‘Reds’ tienen dos dudas principales para este partido, la de Alexis Mac Allister en el centro del campo, después de que el centrocampista sufriera una entrada criminal a la altura del tobillo contra el Burnley, y la de Kerkez, al que Slot quitó en el minuto 38 en dicho partido.

*Con información de EFE.

