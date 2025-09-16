Aficionados del Marsella protagonizaron incidentes con la policía antes de duelo contra Real Madrid

El partido entre Real Madrid y Olympique de Marsella, correspondiente a la primera jornada de la UEFA Champions League, estuvo acompañado por un importante despliegue de seguridad debido a la presencia de casi cuatro mil aficionados franceses en la capital española.

La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid organizó un operativo con 1.873 efectivos, compuesto por agentes de la Policía Nacional, la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad Especial de Caballería, la Brigada Provincial de Información, además de la Policía Municipal, agentes de Movilidad y personal del SAMUR-Protección Civil. El objetivo fue prevenir incidentes y garantizar el desarrollo del encuentro en el estadio Santiago Bernabéu.

Pese a las medidas, horas antes del inicio se registraron altercados en los alrededores del estadio. Según fuentes oficiales, hinchas del Olympique de Marsella habían mostrado actitudes violentas durante el trayecto en metro y posteriormente en las inmediaciones del Bernabéu, lo que llevó a la intervención de agentes antidisturbios.

Incidentes esta tarde en la previa de Real Madrid vs Olympique Marseille. Ultras Franceses vs Policia Española pic.twitter.com/8QpjWZE67d — Barra Brava (@barrabrava_net) September 16, 2025

Controles de acceso y elementos prohibidos

El operativo incluyó controles exhaustivos a los 3.800 seguidores franceses con entrada. Los aficionados fueron divididos en grupos y escoltados por un cordón policial hasta el acceso al estadio, donde la seguridad privada del Real Madrid realizó registros estrictos.

Se decomisaron artículos como baterías externas, cigarrillos electrónicos, mecheros y botellas. Los controles incluyeron también la exigencia de que los hinchas se retiraran camisetas y zapatos para descartar cualquier elemento que pudiera comprometer la seguridad dentro del recinto.

🇵🇸🚫 “La bandera no, la bandera no pasa”. No se puede acceder con una bandera de Palestina esta noche al partido de Champions entre Real Madrid y Olympique Marsella en el Bernabéu.



📲 @jigochoa pic.twitter.com/Gl8YRnJ0wz — MARCA (@marca) September 16, 2025

Otro punto de atención fue el ingreso de banderas de Palestina, que fueron retiradas en varios casos por el personal de seguridad del club. Algunos aficionados protestaron por la medida y entonaron cánticos en favor de Palestina en los alrededores del estadio. Pese a los controles, se observaron banderas en la grada visitante durante el desarrollo del encuentro.

Con este operativo, las autoridades buscaron reducir al mínimo los riesgos en un partido considerado de alto riesgo por la UEFA. Aunque se produjeron incidentes en la previa, el dispositivo permitió mantener el orden dentro del estadio durante el enfrentamiento entre Real Madrid y Olympique de Marsella.



