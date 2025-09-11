Nicki Nicole habla de su romance con Lamine Yamal: “Estoy muy enamorada”

La cantante argentina Nicki Nicole habló –por primera vez– sobre su nueva relación con el joven futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal. En una entrevista concedida durante su visita en Barcelona, España, la estrella, de 25 años, confirmó que está en una etapa muy feliz de su vida y que está enamorada.

Esto pone fin a las especulaciones sobre el supuesto rompimiento de la pareja. Días después de su cumpleaños se confirmó su romance con el jugador de tan solo 18 años. Sin embargo, Yamal habría borrado algunas imágenes en redes y dieron paso a rumores de separación.

Nicki Nicole en un evento de moda en Barcelona

La ocasión fue un exclusivo evento de moda en la ciudad catalana, donde Nicki Nicole lució un look inspirado en los años 2000 y aprovechó para hablar abiertamente de su vida personal y profesional. Con una sonrisa radiante, declaró:

“Estoy muy enamorada… y muy feliz”, palabras que sirvieron como respuesta contundente a los rumores que habían circulado tras la aparición de un video falso generado por inteligencia artificial, en el que se escuchaba a Yamal anunciando el fin de la relación.

Además de confirmar su felicidad sentimental, Nicki reveló que su vínculo con Yamal no solo es romántico, sino también cultural.

“Sí, me enseñó a decir ‘t’estimo’”, contó la artista, refiriéndose a la frase en catalán que significa “te quiero”, con este detalle íntimo da a entender que la relación es formal y que los dos podrían estar comprometidos a seguir más tiempo juntos.

La cantante también compartió sus valores fundamentales en el amor: “Disfrute, sinceridad y compañerismo”. Con dicha declaración, la argentina dejó claro que está en un buen momento a nivel sentimental, después de su sonado rompimiento con Peso Pluma.

La confirmación más impactante y visual llegó poco antes, tras el partido entre España y Turquía. Nico Williams, compañero de equipo de Yamal, publicó en redes sociales una imagen del joven futbolista con su teléfono como fondo de pantalla: allí aparecía claramente una foto de Nicki Nicole.

Con un mensaje contundente, Williams escribió: “Mi chaval está in love”, sellando así, de forma irrebatible, la realidad de su romance.

