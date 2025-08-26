Lamine Yamal y Nicki Nicole confirman su relación con romántica foto en redes

Luego de varias semanas de especulaciones y una reciente escapada a Mónaco, Lamine Yamal y Nicki Nicole han oficializado su noviazgo con una publicación en redes sociales que desató furor entre los internautas. ¡Te contamos lo que se sabe hasta el momento!

Fue el futbolista del FC Barcelona quien compartió, por primera vez, una fotografía junto a la cantante de origen argentino desde su cuenta oficial de Instagram. En ella, se aprecia a ambos famosos posar muy sonrientes y abrazados, rodeados de los detalles que la joven recibió como parte de su sorpresa de cumpleaños.

Estos consistieron en: un pastel de cumpleaños, un arreglo con rosas rojas y globos en forma de corazón, mismos que rodearon a la parejita de enamorados durante su velada romántica.

Y aunque Lamine Yamal y Nicki Nicole optaron por no incluir mensajes junto a la historia, la postal publicada este 25 de agosto oficializó el vínculo ante la comunidad digital de casi 60 millones de usuarios que conforman ambas estrellas.

La confirmación del romance surge a días de ser captados haciendo su arribo al aeropuerto privado de Barcelona tras disfrutar de una estancia breve en Mónaco, así como la visita de la intérprete de 24 años en el Trofeu Joan Gamper, disputado en el Estadio Johan Cruyff.

Nicki Nicole y Lamine Yamal… un flechazo inesperado

Los rumores sobre una relación entre la rapera rosarina y la estrella del Barça, quien es 7 años menor que ella, comenzaron a tomar fuerza a partir del mes de julio, cuando se dio a conocer la presencia de Nicki Nicole en el Camp Nou, en compañía de su compatriota Bizarrap.

Durante esta aparición especial, ambos músicos fueron recibidos por el presidente del club Barcelona, Joan Laporta, quien les obsequió una camiseta del equipo catalán.

No obstante, medios internacionales aseguran que el flechazo entre ambos famosos se habría dado en la fiesta de cumpleaños de él, donde la artista fue una de las invitadas más aclamadas.

Seguir leyendo:

• Nicki Nicole y Lamine Yamal son captados juntos en el aeropuerto de Barcelona

• Nicki Nicole responde si estaría dispuesta colaborar con su ex Peso Pluma

• Trueno, ex novio de Nicki Nicole, responde si busca regresar con ella tras su ruptura con Peso Pluma