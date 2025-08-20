Nicki Nicole y Lamine Yamal son captados juntos en el aeropuerto de Barcelona

La cantante argentina Nicki Nicole y el astro del balompié Lamine Yamal vuelven a acaparar los titulares internacionales. En esta ocasión, gracias a la lente de los paparazzis que los captaron haciendo su arribo al aeropuerto privado de Barcelona tras disfrutar de una estancia breve en Mónaco.

En las fotografías difundidas a través de plataformas digitales se ve a ambas estrellas acompañadas de algunos amigos en la que sería su segunda aparición pública juntos, esto luego de su viaje a la costa mediterránea de Francia.

Nicki Nicole y Lamine Yamal fueron captados juntos en el aeropuerto de Barcelona. Crédito: Emilio Utrabo | Grosby Group

El avistamiento de la presunta pareja surge, también, tras la visita de la joven de 24 años en el Trofeu Joan Gamper, disputado en el Estadi Johan Cruyff. En el partido, el delantero con el número 10 fue el autor de dos goles que ella presenció desde la tribuna, enfundada con una camiseta del club.

El pasado domingo, en cuanto acabó el entrenamiento del Fútbol Club Barcelona, Nicki Nicole y Lamine Yamal viajaron en un avión privado alquilado por el joven futbolista, con destino a Mónaco.

Nicki Nicole y Lamine Yamal fueron captados juntos en el aeropuerto de Barcelona. Crédito: Emilio Utrabo | Grosby Group

Los rumores sobre un posible romance entre la rapera rosarina y la estrella del Barça comenzaron a tomar fuerza a partir del pasado mes de julio, cuando se dio a conocer la presencia de Nicki Nicole en el Camp Nou, en compañía de su compatriota Bizarrap. Allí, ambos músicos fueron recibidos por el presidente del club Barcelona, Joan Laporta, quien les obsequió una camiseta del equipo catalán.

Nicki Nicole y Lamine Yamal fueron captados juntos en el aeropuerto de Barcelona. Crédito: Emilio Utrabo | Grosby Group

Sin embargo, lo que no tardó en alimentar la cercanía entre la cantante y el centrocampista español fue el video que un usuario compartió en redes sociales. En el clip se aprecia el momento exacto en el que Nicole y Yamal se retiraban juntos en un auto mientras intentan ocultar su rostro.

De acuerdo con medios internacionales, el flechazo entre ambos famosos se habría dado en la fiesta de cumpleaños de él, el 13 de julio, donde la artista fue una de las invitadas más aclamadas.

