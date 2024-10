Nicki Nicole responde si estaría dispuesta colaborar con su ex Peso Pluma

En medio del éxito obtenido con su primera presentación en el Auditorio Nacional de la ciudad de México, la cantante argentina Nicki Nicole dio respuesta a los cuestionamientos sobre la posibilidad de volver a colaborar musicalmente con su ex pareja, Peso Pluma, con quien concluyó su relación amorosa a mediados de este año a causa de una infidelidad.

En entrevista con Televisa Espectáculos, la intérprete de temas como “Ojos Verdes” y “8 AM” reflexionó sobre el fin de su gira mundial “ALMA” y al estar en tierras mexicanas, no pudo evitar ser el blanco de preguntas sobre el cantante de corridos tumbados.

Sobre la posibilidad de una nueva colaboración con Hassan Kabande, nombre real del famoso, Nicki Nicole admitió que por ahora tiene otros intereses respecto a los artistas con los que busca trabajar.

Nicki Nicole se incomoda en una entrevista y evita hablar de Peso Pluma

“Yo la verdad es que muchas veces que hago una colaboración después de un tiempo recién vuelvo a repetir, y la verdad es que por ahora siento que me estoy como enfocando más en las mujeres de México“, contó sorprendida ante la pregunta.

Y es que dentro de su radar se encuentran un par de artistas femeninas: “Me está gustando mucho Kenia Os, la vengo escuchando bastante, y quedamos en ir al estudio, así que me parece que puede suceder por ahí“, compartió ante las cámaras.

Nicki Nicole lanza indirectas a Peso Pluma a través de sus redes sociales

Recordemos que Nicki Nicole y Peso Pluma unieron sus voces para el tema “Por Las Noches” en el año 2021, meses antes de darse una oportunidad en el ámbito amoroso. Sin embargo, su historia llegaría a un inesperado y polémico final tras viralizarse un video de Peso Pluma con otra mujer.

Semanas después de la controversia en redes sociales, la joven rompió el silencio sobre lo vivido durante este trago amargo: “A mí lo que más me sanó en estos días fue la gente, mis fans. Recibí muchos mensajes de muchas mujeres felicitándome por el mensaje que envíe (…) No sería profesional de mi parte frenar cada vez que pasa algo personal. No soy el centro del mundo y hay mucha gente que trabaja para mí y conmigo. No puedo frenar todo. Mi equipo no se lo merece, mis fans no se lo merecen”, expresó en ese entonces.