Nicki Nicole lanza indirectas a Peso Pluma a través de sus redes sociales

Hace dos meses el cantante Peso Pluma terminó abruptamente su relación con Nicki Nicole, pero ahora ésta ha recurrido a su cuenta de Instagram para publicar mensajes que podrían ser indirectas para su ex novio, quien el pasado fin de semana estuvo acompañado de una modelo en Coachella.

Peso Pluma fue captado con una misteriosa chica en Coachella

La bella argentina compartió fotografías que la muestran a bordo de un auto y usando un ajustado vestido rojo; el texto que escribió fue: “A quién vas a engañar a quien le vas a mentir diciendo que no me extrañas”. ❤️🌹

De inmediato el post generó comentarios como: “La indirecta va para Peso Pluma o para Trueno?”, “TE AMO NICKY pero Peso Pluma es de Géminis 😢”, “Lo que te perdiste Peso Pluma” y “Decime que es por Trueno y no por el PP”.

No todo terminó ahí, porque Nicki también escribió: “Pero es que yo sacaba lo mejor de ti

y te diste cuenta el día que me fui” ❤️, como complemento a otras imágenes en las que aparece sosteniendo una rosa. También hay rumores acerca de que los mensajes podrían referirse a la letra de un track próximo a estrenarse; una internauta llegó a comentar: “Creo que habla de la letra de una canción con @marcanthony creo que hay una colaboración”. Hasta el momento Nicole no ha hecho ninguna declaración al respecto.

En cuanto a la acompañante de Peso Pluma en Coachella, se dijo que podría tratarse de Sonia Sahar, la chica que en febrero se dejó ver con él en Las Vegas. Ella estuvo presente el fin de semana pasado en el festival musical, pero finalmente se dio a conocer que la supuesta novia del intérprete de corridos tumbados es Gabrielle Britez, modelo de nacionalidad ecuatoriana y argentina que forma parte de la empresa Wilhemina Models. Ella publicó en su cuenta de Instagram fotografías en las que aparece luciendo al atuendo que llevaba cuando se le vio con la doble P en el concierto de la rapper Doja Cat.

