Nicki Nicole termina con Peso Pluma a través de Instagram: “Me enteré de la misma forma que ustedes”

Poco después de que se difundiera un video en el que Peso Pluma aparece en un casino de Las Vegas acompañado de una mujer que no es Nicki Nicole, ésta ha recurrido a su cuenta de Instagram para informar que ha terminado su relación con el cantante, y que se enteró, como todos los demás, viendo el clip.

En sus historias de esa red social la artista argentina publicó el siguiente mensaje: “El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto…Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”.

La intérprete también agradeció a sus fans el apoyo en estos momentos: “Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

Hasta el momento, Nicki no ha hecho comentarios acerca del video difundido en el programa “El Gordo y La Flaca”, que la muestra llegando al aeropuerto de Los Ángeles; al notar la presencia de las cámaras ella soltó de inmediato la mano del hombre que la acompañaba. Junto a la más reciente serie de fotos que compartió en Instagram (hace menos de un día) la cantante escribió el mensaje: “Si dicen que soy bandida no les creas”. Ese post ya acumuló más de tres millones de likes.

