Así es la casa de Peso Pluma donde Nicki Nicole ya no dormirá tras terminar con el cantante

El martes 13 de febrero el medio del espectáculo estuvo muy movido, luego de que Peso Pluma y Nicki Nicole protagonizaran tremendo escándalo y es que surgió un video que muestra al cantante mexicano muy bien acompañado de una joven que no era la intérprete argentina durante su escapada a Las Vegas, lo que detonó en el fin de su relación sentimental.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto…Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, se lee en un fragmento del texto con el que Nicki Nicole dejó entrever que no le interesaba seguir en una relación en la que no le daban su lugar-

Tras su contundente decisión, la joven ya no compartirá más la casa en la que solía dormir en compañía del intérprete de ‘Ella Baila Sola’ y que se ubica en el área de Beverly Hills, en California.

El inmueble en cuestión fue construido en el 2001, pero remodelado en el 2020, por lo que luce como en sus mejores. La casa no pertenece como tal a Peso Pluma, sino que él la alquila por $40,000 dólares mensuales.

De acuerdo a la ficha técnica, dada a conocer por diversos medios especializados en la venta de bienes raíces, la mansión cuenta con una extensión de 5,200 pies cuadrados, con cinco recámaras y con seis baños.

Al igual goza de vestíbulo, de cocina, de comedor, de sala de estar, de sala principal, de gimnasio, de oficina, de sala de cine subterránea, de cuarto de lavado, de garaje para tres vehículos, de balcones, entre otras habitaciones.

Al exterior, en su lote de 0.25 acres, cuenta con terraza, con áreas verdes, con piscina con su respectiva área de spa, con jacuzzi, con área de barbacoa, con hoguera, entre otras amenidades.

