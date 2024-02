Trueno, ex novio de Nicki Nicole, responde si busca regresar con ella tras su ruptura con Peso Pluma

Luego de los dimes y diretes que se han generado en torno a la ruptura de Peso Pluma con Nicki Nicole por una supuesta infidelidad, salió a relucir un audio de la ex pareja de la argentina, el rapero Trueno, en el que dio respuesta a los cuestionamientos sobre su más reciente declaración en un concierto sobre la infidelidad. ¿Su mensaje estaba dirigido para el cantante de corridos tumbados? Aquí te contamos lo que dijo.

“Yo creo que este mundo se divide entre los traidores y los fieles. Así que le agradezco a todas las personas que son fieles, que están ahí desde siempre”, indicó el rapero durante su más reciente presentación en un festival de música en Chile.

Como era de esperarse, este mensaje causó revuelo entre los asistentes e internautas que tuvieron acceso al video, pues si bien no mencionó nombres, no se tardó en adjudicarse como destinatario a Peso Pluma. Y es que no podemos olvidar que la causa de su ruptura con Nicki Nicole fue un video en el que se le ve con tomado de la mano de una mujer en el Super Bowl 2024.

“Tanto que lo criticaban y al final ganó Trueno”, “Mentira que es una indirecta para PP”, “Así o más claro a Peso?”, “Peso Pluma llorando ahorita” y “¿Ya ves Nicki? Ahí no era”, son algunos de los comentarios que se encuentran bajo el post.

Sin embargo, el propio rapero puso un alto a las especulaciones y dejó claro que no tiene pensado reconciliarse con Nicki Nicole. Esto lo hizo por medio de un audio que envió a través de su grupo de difusión en Instagram.

Con tan solo unas palabras dejó claro que su truene con la argentina es definitivo: “Yo estaba totalmente desconectado de todo lo que había pasado. La verdad es que no tengo interés ni importancia en eso. Me levanté y vi que era tendencia. Hay gente de México que está enojada (…) Para que sepan, siempre que hablo de la traición y de la fidelidad y de la gente que está y no está, hablo de quienes me robaron las canciones. Toda la gente que ya no forma parte de mi vida, por algo es“, dijo contundente.

Por si esto fuera poco, diversos usuarios comenzaron a dar visibilidad a un video en el que se escucha el discurso completo que Trueno regala a sus fanáticos antes de la supuesta infidelidad de Peso Pluma. En él se aprecia que en realidad hacía referencia a los seguidores que se han mantenido apoyándolo desde el día uno.

“Yo no hablo mucho antes de tocar una canción. A mí me gusta cantar y ya fue, pero vamos a tocar un tema que a mí me cambió la vida. Yo me retiré, dejando casi un camino hecho, preparado y algo asegurado, pero me quise mandar a la música, a ver qué pasaba. A ver si la gente lo escuchaba y creo que me di cuenta que tengo una familia del otro lado, sea lo que sea, sea cantante, sea música (…) Yo creo que este mundo se divide entre los traidores y los fieles…“, se escucha.

Seguir leyendo:

• Joven que grabó a Peso Pluma con mujer que no es Nicki Nicole rompe el silencio y cuenta su verdad

• Nicki Nicole termina con Peso Pluma a través de Instagram: “Me enteré de la misma forma que ustedes”

• Así es la casa de Peso Pluma donde Nicki Nicole ya no dormirá tras terminar con el cantante