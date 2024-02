Joven que grabó a Peso Pluma con mujer que no es Nicki Nicole rompe el silencio y cuenta su verdad

A inicios de semana Peso Pluma fue noticia, luego de que se diera a conocer un video en compañía de la modelo Sonia Sahar, el cual lo puso en las primeras planas de la prensa y en un hilo la relación que mantiene con la cantante argentina Nicki Nicole, quien por medio de sus redes sociales expresó su sentir y dejó entrever que ya no quería saber nada de él.

En el video en cuestión, el cual fue grabado por alguien cercano al cantante, se muestra al intérprete caminando de la mano de su bella acompañante durante su estancia en un casino de Las Vegas, Nevada, lo que dejaría entrever que eran algo más que simples amigo.

Hoy, a varios días del escándalo y de que la misma Sonia rompiera el silencio para defenderse de los ataques que recibió, tocó el turno al joven que estuvo detrás del video que se hizo viral y que puso en riesgo una relación sentimental.

“Gracias a todos los que han estado apoyando y preguntando por Peso Pluma estos últimos días. Si él se encuentra bien. La gente siempre te va a criticar sin saber la realidad”, escribió el joven al inicio de su extenso texto.

A continuación, al igual que Sonia, el joven aseguró que muy pronto la verdad saldrá a la luz y que no será la que se está diciendo en los medios de comunicación y en las redes sociales.

“Pronto todo se va a aclarar, simplemente no se dejen engañar por gente falsa y por todo lo que miran en las redes sociales. Respetaremos su privacidad y seguiremos apoyándolo hasta el final”, continuó el joven.

Su extenso comunicado concluyó llamando a los seguidores a seguirlo apoyando, sobretodo en este momento que está viviendo en el plano personal.

“Por ahorita él los necesita más que nunca y muchísimas gracias por los buenos mensajes que me mandan y que viva México cabr…”, concluyó.

¿Qué dice la joven con la que captaron a Peso Pluma?





La mujer con la que vieron a Peso Pluma rompió el silencio por medio de sus redes sociales y esto fue lo que dijo:

“Quería venir a hablar de lo que está pasando porque esto se está saliendo de proporción. Sí, sé quién es Peso Pluma, pero no sé español, no estoy enterada de las noticias en español. No sé de su vida personal ni de su relación actual. No sé quién es ella, pero quiero pedir que paren el bullying porque no es la persona que soy, no tenía intenciones de que ellos rompieran ni nada por el estilo”.

Hay que recordar que la polémica de Peso Pluma y Sonia Sahar se produjo en las horas posteriores al Super Bowl y mientras Nicki Nicole se encontraba en Costa Rica, donde dio uno de sus shows.

Sigue leyendo: