Dania Méndez opina sobre la infidelidad de su ex Peso Pluma a Nicki Nicole

El nombre del cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, no ha dejado de encabezar los titulares debido a la reciente polémica que protagonizó por su presunta infidelidad a Nicki Nicole. Y aunque los involucrados han decidido no emitir comentarios al respecto, quien sí lo hizo fue la ex pareja del famoso, la influencia Dania Méndez.

En un breve encuentro con la prensa durante su llegada al Aeropuerto Internacional de la ciudad de México, la ex participante de ‘La Casa de los Famosos’ no pudo evitar recibir cuestionamientos sobre el intérprete de “Ella baila sola” y su infidelidad a Nicki Nicole en Las Vegas.

Al respecto, Méndez indicó que si bien ella mantuvo una relación de “más que amigos” con Peso Pluma, eso ya quedó atrás y no puede opinar sobre su situación sentimental actual.

“La verdad es que solo ellos saben lo que pasó, solamente ellos saben sus problemas. Creo que soy la menos indicada para opinar sobre sus problemas, soy una tercera persona. Al final del día soy parte de de pasado, no de su presente“, contó ante las cámaras. “Ojalá arreglen o no arreglen. Nadie sabe lo que va a pasar y la verdad no me interesa”.

Asimismo, la mexicana aclaró que su romance fue fugaz y no terminó por oficializarse debido a la carga de trabajo de ambos: “Él y yo no tuvimos como tal una relación formal, simplemente nos conocimos trabajando y me quedo con los buenos recuerdos”, dijo. “Yo entre a los 50, él tenía una gira en Estados Unidos, entonces no era el momento”.

La conductora tampoco pudo escapar las preguntas con respecto a la personalidad de Hassan: “Yo lo veía muy centrado, muy enamorado [de Nicki Nicole]. Ojo alegre la verdad no creo porque creo que en su momento estuvo muy con ella, solo ello saben sus problemas”.

Sobre la posibilidad de darse una segunda oportunidad con Peso Pluma, Dania Mendez aseguró que “para nada (…) chicle masticado, ya no lo vuelvo a masticar”, finalizó.

Seguir leyendo:

• Peso Pluma es captado en Las Vegas con una mujer que no es Nicki Nicole

• Nicki Nicole termina con Peso Pluma a través de Instagram: “Me enteré de la misma forma que ustedes”

• La supuesta acompañante de Peso Pluma en Las Vegas publica un mensaje en Instagram