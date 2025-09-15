La Liga somete al Real Madrid a control antidopaje sorpresa antes de Champions

El Real Madrid retrasó su entrenamiento de Champions League este lunes luego de un sorpresivo control antidopaje realizado por La Liga a seis jugadores.

“Son cosas que no están en nuestra mano, son protocolos de LaLiga y ha tocado hoy. Nos ha retrasado el entrenamiento. No lo controlamos nosotros”, lamentó Xabi Alonso a la conclusión de una sesión que alteró el plan habitual.

Al conjunto merengue no le gustó que este control se haya realizado un día antes del debut en Champions League ante el Olympique de Marsella este martes en el Santiago Bernabéu.

Real Madrid empieza a sumar presencias en entrenamiento

En lo deportivo, tanto Jude Bellingham como Eduardo Camavinga y Endrick repitieron presencia con el grupo.

El delantero brasileño en la mitad de la sesión, mientras que sus dos compañeros ya completan el entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros y se acercan al momento de su regreso para disputar los primeros minutos de la temporada.

El entrenamiento se inició con una sesión de vídeo en la que Xabi Alonso desgranó las cualidades del Olympique de Marsella y con un paso por el gimnasio para completar ejercicios de activación.

Ya sobre el césped, los jugadores del Real Madrid con las ausencias de los lesionados Ferland Mendy y Antonio Rüdiger, se ejercitaron con balón en varios ejercicios, afinaron puntería en series de remate y compitieron en intensos partidos en espacios reducidos.

Madrid comenzará su fase de liga este martes ante el club francés, en una fase de liga que no les dejó grandes resultados la temporada pasada.

Los merengues clasificaron en fase de playoffs y se enfrentaron al Manchester City en esa clasificación. Luego quedaron eliminados en cuartos de final ante el Arsenal de Inglaterra.

El Real Madrid enlaza cuatro ediciones con triunfos en la primera jornada, vencedor en 16 de las 18 últimas campañas en la que perdió en dos ocasiones.

El Madrid ha ganado al Stuttgart, Union Berlín, Celtic de Glasgow y el Inter Milán en sus últimas cuatro primeras fechas.

