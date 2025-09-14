Messi se agranda y falla penal en la derrota del Inter Miami 3-0 con Charlotte

Lionel Messi demostró una vez más que es humano y que las estrellas suelen equivocarse como sucedió este sábado en el Bank Of América Stadium al entregar a las manos del portero de Charlotte el cobro de un penal que fue determinante en la derrota de Inter Miami 3-0.

En efecto, el líder de la selección de Argentina tomó el balón y lo cobró al estilo del húngaro “Panenka” picando el balón, creyendo que el portero del equipo local, Kristijan Kahlina se iba a vencer, pero aguantó a pie firme deteniendo el esférico enviado por el sudamericano.

Esto marcó el curso de las acciones en donde el equipo de Charlotte terminó por pasarle por encima a la oncena de Messi, que cuando el argentino no sale en su día se convierte en un equipo común y corriente que suele acudir a este tipo de actuaciones donde terminó cayendo 3-0.

La realidad es que el Inter Miami mostró mucha debilidad después del regreso de la fecha FIFA y el colmo fue que Messi también pareció un poco oxidado en un juego donde el penalti fallado por el astro argentino marcó el rumbo de un partido donde todo parecía para algo mejor para la oncena dirigida por el argentino Javier Mascherano.

Los detalles

Sin duda la diferencia en el marcador fue la jugada del penal, sobre todo porque a las Garzas les fue complicado generar acciones de peligro ante la ausencia de Luis Suárez, el delantero que suspendido por lanzar un escupitajo al mexicano Obed Vargas al finalizar el partido decisivo de la Leagues Cup contra Seattle Sounders.

La sanción formó parte de una dura sanción que le fue impuesta al charrúa, pues en la próxima edición de la Leagues Cup el llamado Pistolero deberá purgar una pena de seis juegos de suspensión debido a esta grave falta contra la escuadra del estado de Washington.

Ahora, con la falla de Messi, Inter Miami no pudo tomar la ventaja por el penal fallado al estilo Panenka para que le abriera el camino a la victoria con el primer gol de Toklomati. Lo demás fue coser y tejer para los locales con las dos anotaciones más del israelita. El 2-0 en la reanudación del segundo tiempo y el 3-0 al minuto 84 para ponerle el último clavo en el ataúd de Inter Miami.

De esta forma, Charlotte es tercero en el Este, detrás del Philadelphia Union, mientras que el Inter Miami es séptimo, con 46 puntos en los momentos en que la MLS va definiendo los equipos que lucharán por el título del actual certamen.

