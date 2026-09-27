Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México 4”, hoy 27 de septiembre

Faltan pocas horas para conocer el nombre del último participante eliminado de “La Casa de los Famosos México 4”. Tras la salida de Gema Garoa de la placa, los nominados son: Ernesto Laguardia, Ese Pérez, Brianda Deyanara y Memo Schutz.

El reality show terminará el próximo domingo, 4 de octubre, y el ganador o ganadora se llevará cuatro millones de pesos mexicanos, una cantidad que se traduce a $200 mil aproximadamente.

La primera finalista de la temporada fue Mariana Ochoa; después fueron Yahir y Karina y, por último, Gema Garoa al ganar una de las dinámicas del programa.

En este formato, el público tiene la última palabra y, por esa razón, todo puede cambiar en el último momento, ya que las votaciones cierran minutos antes de la eliminación.

¿Cómo van las votaciones?

De acuerdo a la encuesta de Vaya Vaya, en Facebook, Ese Pérez está liderando las votaciones con 32 % de apoyo del público. El influencer ha liderado la tabla toda la semana. En el segundo puesto hay un empate entre Ernesto Laguardia y Brianda Deyanara; a diferencia de ayer, Brianda ha subido ligeramente de posición.

En el último puesto se encuentra Memo Schutz; eso quiere decir que el periodista deportivo podría convertirse en el último eliminado de la competencia y quedarse en la puerta de la gran final de “La Casa de los Famosos México 4”.

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