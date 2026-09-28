Víbora venenosa está suelta en vecindario del sur de California

Una víbora extremadamente venenosa, cuya mordedura es potencialmente mortal, está suelta en una zona residencial de la ciudad de Santa Ana, en el condado de Orange.

El Departamento de Policía de Santa Ana (SAPD) informó que se avistó una víbora de Gabón cerca de la intersección de Main Street y Edinger Avenue.

“Las víboras de Gabón son altamente venenosas y no son originarias de Norteamérica. Pedimos al público que esté atento a su entorno. Si ve una serpiente, no se acerque ni intente tocarla”, informó el SAPD en una publicación en las redes sociales.

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El Instituto Nacional de Biología de la Conservación y Zoológico del Smithsonian, dijo que las víboras de Gabón son originarias de África central, oriental y occidental.

Los ejemplares pueden alcanzar más de 6 pies de longitud (1.8 metros) y se alimentan de mamíferos y aves de tamaño pequeño y mediano.

“Las víboras de Gabón son cazadoras pasivas que esperan ocultas para atacar a cualquier criatura pequeña que pase a su alcance”, dice el instituto.

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“La mayoría de las serpientes atacan y sueltan, pero esta víbora se aferra a su presa hasta que muere“, se agrega en el informe científico.

La víbora de Gabón que fue vista en la ciudad de Santa Ana tiene una longitud aproximada de entre 4 y 5 pies (entre 1.2 y 1.5 metros).

Es raro que este tipo de víboras ataquen a los seres humanos, pero pueden lanzar la mordida si son pisadas.

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“Las víboras de Gabón tienen un carácter tranquilo y rara vez muerden a los humanos. La mayoría de las mordeduras ocurren cuando se pisa a la serpiente antes de que tenga oportunidad de escapar. Si se le molesta, levanta la parte superior de su cuerpo y sisea antes de atacar”, agrega el texto científico.

“Además de su renuencia a morder, la víbora puede controlar si inyecta veneno y la cantidad, por lo que el resultado de la mordedura puede variar desde ningún efecto hasta la muerte instantánea”, añade el estudio del Smithsonian.

El instituto también menciona que una víbora hambrienta puede atacar ante cualquier movimiento lateral, por lo que algunas mordeduras podrían ser resultado de una confusión de identidad.

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Hasta la noche de este lunes, se desconoce la forma en que la víbora de Gabón llegó a la ciudad de Santa Ana. Sin embargo, la Biblioteca Nacional de Medicina dice que es común que este tipo de víboras no autóctonas se adquieran como mascotas.

Los estudios advierten que las víctimas de la mordedura de una víbora de Gabón podrían morir si no se les administra el antídoto adecuado a tiempo.

En 2022, los médicos salvaron a un hombre de Carolina del Norte después de que fuera mordido por una víbora de Gabón.

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Si alguna persona observa una serpiente, debe llamar a la línea de no emergencia del Departamento de Policía de Santa Ana al 714-834-4211 para reportar la ubicación donde se localiza el reptil.

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