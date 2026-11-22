El director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, defendió el uso del término “amigo” por parte del presidente Donald Trump para referirse a Vladimir Putin, aunque aclaró que la relación entre ambos mandatarios no significa que el líder ruso sea un aliado de Washington frente a la guerra en Ucrania.

Durante una entrevista con el programa This Week de ABC, Clayton sostuvo que la expresión utilizada por Trump fue apropiada en el contexto de la reunión que sostuvo la semana pasada con Putin y el presidente chino Xi Jinping en China, donde los tres líderes abordaron la necesidad de evitar un incidente nuclear. “En ese contexto, usar el término ‘amigo’ es totalmente apropiado”, dijo Clayton al copresentador Jonathan Karl, al explicar que la conversación ocurrió durante un encuentro entre las tres principales potencias nucleares del mundo.

Sin embargo, cuando Karl le preguntó directamente si Putin era amigo de Estados Unidos, el funcionario respondió que la relación debía analizarse dependiendo del tema y de las circunstancias. “No es amigo de Estados Unidos en Ucrania. En absoluto. En absoluto”, afirmó Clayton, al marcar distancia respecto a la postura rusa en la guerra contra el gobierno de Kyiv.

Trump había saludado a Putin como “mi amigo” durante la cumbre celebrada en Shenzhen y posteriormente publicó en sus redes sociales una fotografía junto al mandatario ruso con esa misma expresión. El viernes, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump evitó definir si Putin era amigo de Estados Unidos, argumentando que no podía hablar en nombre del país.

Director of National Intelligence Jay Clayton responds to President Trump calling Vladimir Putin “a friend.”



“In that circle of that conversation, using the term friend is entirely appropriate,” he tells ABC News’ @jonkarl, but added that “he is not America's friend in Ukraine.” pic.twitter.com/f223zutEaS — This Week (@ThisWeekABC) November 22, 2026

Clayton evita condenar directamente el asalto al Capitolio

En otra entrevista con State of the Union de CNN, Clayton expresó su respaldo a Trump en materia de política exterior y aseguró que confía “completamente” en el mandatario para manejar las relaciones internacionales en un escenario de crecientes tensiones. “El presidente es el mejor director de orquesta de la política exterior, en un momento muy difícil”, afirmó, al elogiar el acercamiento entre Trump, Putin y Xi Jinping y las conversaciones para evitar una escalada nuclear.

Cuando la presentadora Dana Bash le preguntó si consideraba al presidente ruso un amigo de Estados Unidos, Clayton evitó dar una respuesta categórica y señaló que el significado de esa palabra puede variar dependiendo del contexto. El funcionario también fue cuestionado sobre el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, luego de que Michael LoSapio, nominado por Trump para dirigir la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura, evitara pronunciarse directamente sobre los acontecimientos durante una audiencia en el Congreso.

Clayton tampoco quiso entrar en una discusión sobre la caracterización política de ese episodio. “El pueblo estadounidense vio lo que sucedió ese día. Fue un día muy desafortunado para Estados Unidos”, respondió.

Añadió que todos condenan la violencia y que “no hay lugar para la violencia en Estados Unidos”, aunque insistió en que no participaría en ese tipo de debates durante las audiencias legislativas.

? JUST IN: CNN's Dana Bash just FEARMONGERED that President Trump called Putin "my friend" and DNI Jay Clayton MIC DROPPED her ???



Q: Do you think Putin is a FRIEND?



CLAYTON: Getting nuclear powers to AGREE they won't escalate is HISTORIC! That is REMARKABLE. Whatever? pic.twitter.com/JzpmMBv7Md — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 22, 2026

Inteligencia descarta ataques cibernéticos coordinados

Clayton también abordó las recientes interrupciones tecnológicas que afectaron a distintos servicios y las informaciones sobre posibles ciberataques contra el FBI y el Departamento de Agricultura. El director de Inteligencia Nacional dijo que no podía ofrecer detalles sobre los incidentes, pero aseguró que las autoridades cuentan con especialistas para investigar lo ocurrido.

“Estoy seguro de que obtendremos las respuestas a su debido tiempo”, afirmó, al mencionar investigaciones relacionadas con incidentes registrados en la NSA, Microsoft y otras organizaciones.

Clayton sostuvo que los apagones tecnológicos recientes no fueron coordinados ni patrocinados por gobiernos extranjeros, aunque reconoció que Estados Unidos enfrenta un incremento de amenazas cibernéticas. “Nos enfrentamos a un cambio tecnológico radical, con una inteligencia artificial y una capacidad de procesamiento que se expanden exponencialmente. Y, al mismo tiempo, contamos con una infraestructura digital obsoleta”, señaló.

El funcionario advirtió que tanto las empresas privadas como el gobierno necesitan modernizar sus sistemas y mantener una mayor transparencia sobre las vulnerabilidades, en un entorno donde los avances tecnológicos también elevan los riesgos de seguridad.

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