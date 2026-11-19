El presidente de China, Xi Jinping, pidió a sus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, avanzar hacia la eliminación completa y la prohibición de las armas nucleares, ante el riesgo que estos arsenales representaron para la seguridad internacional y la supervivencia de la humanidad.

Durante una reunión trilateral celebrada en Shenzhen, China, el mandatario advirtió sobre las consecuencias de una eventual confrontación atómica y llamó a las tres potencias a asumir una mayor responsabilidad en la prevención de una guerra nuclear.

Xi describió las armas nucleares como “una espada de Damocles” que pendía sobre la humanidad y defendió la necesidad de eliminarlas por completo para construir un mundo libre de este tipo de armamento, de acuerdo con la agencia estatal china Xinhua, citada por CBS News.

El encuentro, realizado al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), reunió por primera vez a los tres mandatarios en una conversación conjunta. El control de los arsenales estratégicos ocupó un lugar central en las discusiones, junto con la guerra en Ucrania y otros asuntos de seguridad internacional.

El presidente chino también instó a Washington y Moscú a respetar los principios del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), instrumento internacional que buscó impedir la expansión de este armamento y promover el desarme.

Según la agencia surcoreana Yonhap, Xi insistió en la importancia de preservar la estabilidad estratégica mundial y reducir los riesgos de una confrontación entre potencias.

Por su parte, Trump coincidió en la necesidad de fortalecer el diálogo para disminuir los arsenales nucleares y establecer garantías que evitaran su utilización.

“Como los tres mayores poderes nucleares de largo, EE.UU., Rusia y China estamos en una capacidad única de dialogar cómo reducir el número de armas nucleares y también de rebajar el riesgo de que esas armas sean jamás usadas”, afirmó el mandatario estadounidense al inicio de la reunión.

Trump sostuvo que las tres naciones tenían una responsabilidad particular debido a su capacidad militar y al impacto que sus decisiones podían tener sobre la estabilidad internacional.

Acuerdo para reducir los riesgos nucleares

Al término de la reunión, los tres mandatarios emitieron una declaración conjunta en la que reconocieron que una guerra nuclear no podía ganarse y nunca debía librarse. También se comprometieron a mantener conversaciones para reducir los riesgos asociados con este armamento y evitar su proliferación.

Sin embargo, el documento no estableció un calendario de negociaciones ni compromisos concretos para reducir los arsenales. Tampoco incluyó la propuesta de un nuevo tratado trilateral de control nuclear, según informó Reuters.

Las diferencias entre las tres potencias continuaron como uno de los principales obstáculos. China había rechazado anteriormente participar en negociaciones de reducción de armamento junto a Estados Unidos y Rusia, bajo el argumento de que su arsenal era considerablemente menor que el de ambas naciones.

La discusión adquirió especial importancia después de que el tratado Nuevo START, último acuerdo bilateral que establecía límites verificables a las armas nucleares estratégicas de Washington y Moscú, expiró en febrero de 2026.

De acuerdo con la agencia AP, la declaración también incluyó compromisos generales sobre la reforma de Naciones Unidas y la cooperación internacional, aunque sin mecanismos específicos para llevarlos a la práctica.

Sigue leyendo: